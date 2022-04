Webinar: Automatische Archivierung digitaler Personalakten

Centric und kgs informieren über die Benefits von Archivierung im Zusammenspiel mit SAP SuccessFactors

Neu-Isenburg, 21. April 2022 – Am Donnerstag, den 28. April 2022, laden Centric und kgs zu einem kostenlosen Partner-Webinar „Schluss mit Chaos: Archivierung im HR mit SuccessFactors“ ein. Sowohl HR- als auch Archiv-Verantwortliche erhalten interessante News und hilfreiche Tipps.

Gegliedert ist das 45-minütige Webinar in grundlegende Informationen über die Archivierung von SAP-Daten sowie die Funktionen der digitalen Personalakte von Centric in Verbindung mit SAP HCM und SuccessFactors. Anhand einer Livedemo sehen die Teilnehmer, wie einfach und zugleich effektiv dieses Zusammenspiel funktioniert. Mit dem Webinar möchten Centric und kgs ihr Know-how rund um die Archivierung digitaler Personalakten teilen und helfen, diese Thematik stärker in den Köpfen der Verantwortlichen zu verankern. Im Fokus der Präsentation stehen die Prozesse der Dokumentenverwaltung und Archivierung und die verschiedenen Möglichkeiten, diese effizienter zu gestalten.

Gemeinsam informieren Philipp Robbes (Sales Manager, Centric) und Benny Schröder (Head of R&D, kgs) kompakt und praxisnah über verschiedene Aspekte der Personaldaten-Archivierung. Vorgestellt wird, wie die gemeinsame Lösung von Centric und kgs ein klassisches ECM überflüssig macht und welche Rolle das Archiv dabei spielt. Die Experten veranschaulichen die integrierte und zentrale Archivierung von SuccessFactors Dokumenten und stellen in diesem Kontext auch die Mehrwerte in Verbindung mit der digitalen Personalakte vor. Nach der abschließenden Live-Demo haben die Teilnehmer nicht nur die Möglichkeit Fragen zu stellen, sondern sie bekommen auch die Webinaraufzeichnung zugeschickt.

Die KGS Software GmbH mit Hauptsitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main ist für Top-Unternehmen weltweit seit über 20 Jahren der digitale Archivspezialist. Daten und Dokumente aus SAP sowie Dokumente aus anderen führenden Applikationen werden mittels performanter, schlanker Software migriert und archiviert. Unter dem Brand „tia®“ – the intelligent archive – vereint der Archivhersteller seit 2020 alle KGS Produktmodule zu einer gemeinsamen Vision des intelligenten Dokumentenarchivs. tia® steht für autonome Archivierung, ist anschlussfähig an beliebige Anwendungen, Speicherlösungen und Cloudtechnologien und bietet Unternehmen den Single Point of Truth (SPoT) für den Zugriff auf Dokumente. Seit 2005 zertifiziert KGS für die SAP weltweit ArchiveLink® und ILM-Schnittstellen und ist globaler SAP Value Added Solutions Partner. Weitere Informationen unter: www.kgs-software.com

