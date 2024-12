Was hat Heiligabend mit dem Thema Selbstwert zu tun?

Heiligabend und Selbstwert – Eine Besinnung auf das, was wirklich zählt

Weihnachten ist eine Zeit der Besinnung, des Gebens und der Gemeinschaft. Doch gerade am Heiligabend spüren viele Menschen die Herausforderungen, die mit dem eigenen Selbstwertgefühl verbunden sind. Inmitten von Erwartungen, familiären Treffen und oft auch innerem Druck wird deutlich, wie wichtig es ist, sich seines eigenen Wertes bewusst zu sein. Viel zu oft stehen die Erwartungen der anderen im Vordergrund und die eigenen Bedürfnisse werden hintenan gestellt. Doch was hat das Thema Selbstwert damit zu tun?

Selbstwert ist eine innere Stärke, die das Leben bereichert und die es ermöglicht, auf sich selbst zu achten, denn ein achtsamer Umgang mit sich selbst sorgt gleichzeitig für mehr Kraft und Energie.

Das Selbstwertgefühl beeinflusst, wie wir mit anderen umgehen, wie wir uns selbst wahrnehmen und auch, wie wir die Weihnachtszeit erleben. Menschen mit einem gesunden Selbstwertgefühl können die Feiertage gelassener genießen, da sie weniger geneigt sind, sich an äußeren Erwartungen oder Perfektionismus zu orientieren. Sie wissen, dass es nicht die teuersten Geschenke oder die makellosesten Dekorationen sind, die den Wert von Weihnachten ausmachen – sondern die echten Verbindungen zu sich selbst und zu anderen.

Doch was ist, wenn der eigene Selbstwert ins Wanken gerät?

Gerade Heiligabend und die Weihnachtstage bieten eine gute Chance, innezuhalten und über die eigene innere Stärke nachzudenken. Rituale wie das Anzünden einer Kerze können dabei helfen, persönliche Lichtmomente des vergangenen Jahres zu reflektieren und den Fokus auf das Positive zu lenken. Sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen, scheint gerade an Weihnachten oft herausfordernd. Doch diese Besinnung auf sich selbst fördert in Folge nicht nur die Eigenmotivation, sondern stärkt auch die Selbstwirksamkeit – die Überzeugung, dass man selbst in der Lage ist, Dinge zu gestalten und zu verändern.

Selbstwert ist Geld wert – und vieles mehr

Das Thema Selbstwert ist eines der Kernthemen der Autorin und Vortragsrednerin Daniela Landgraf. In ihrer Keynote „Selbstwert ist Geld wert“ und in ihrem gleichnamigen Buch zeigt sie verschiedene Wege und Möglichkeiten auf, den Selbstwert und zu stärken. Mit der Stärkung des Selbstwertgefühls entsteht fast automatisch auch eine höhere mentale Stärke. In ihrer Keynote und in ihrem Buch wird deutlich, wie eng das Selbstwertgefühl mit beruflichem Erfolg, persönlicher Ausstrahlung und sogar finanziellen Entscheidungen verbunden ist. Ihr Ansatz macht Mut, den eigenen Wert zu erkennen und ihn sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext zu leben. Gerade an Weihnachten, einer Zeit des Schenkens und Empfangens, lässt sich diese Botschaft auf eine besondere Weise verinnerlichen: Was bin ich mir selbst wert? Wie erkenne ich meinen Wert unabhängig von äußeren Faktoren? Und wie kann ich meinen Selbstwert von innen heraus stärken? Auf ihrem YouTube-Kanal sind verschiedene Videos von von ihrer Keynote „Selbstwert ist Geld wert“ zu finden.

Ein Geschenk an sich selbst

Heiligabend bietet die Möglichkeit, sich selbst ein immaterielles Geschenk zu machen: die Anerkennung der eigenen Stärken, die Erlaubnis, authentisch zu sein, und das Loslassen von Perfektionismus. Wer den eigenen Wert erkennt, geht mit mehr Leichtigkeit durch die Feiertage und stärkt gleichzeitig die Beziehung zu anderen – sei es in der Familie, im Freundeskreis oder im beruflichen Umfeld. Ein gesunder Selbstwert fördert zudem die mentale Stärke, die benötigt wird, um Herausforderungen zu meistern und den Fokus auf das Wesentliche zu legen.

Ein gesunder Selbstwert ist kein Luxus, sondern eine Grundvoraussetzung für ein erfülltes Leben. Gerade diese besondere Zeit – de Weihnachtszeit – bietet sich an, um an dem eigenen Selbstwertgefühl zu arbeiten, die Eigenmotivation zu steigern und sich selbst neu zu entdecken – denn wie Daniela Landgraf so treffend sagt: „Ein starkes Selbstwertgefühl ist nicht nur Geld wert, sondern ein Schlüssel zu mehr Lebensqualität und Zufriedenheit.“

Ein Abschlussgedanke zum Thema Selbstwert und Heiligabend:

Wie wäre es, wenn Heiligabend dieses Jahr nicht nur ein Fest für andere ist, sondern vor allem ein Moment der Wertschätzung an sich selbst? Mit der Wertschätzung und Anerkennung der eigenen Person, entsteht automatisch auch mehr Wertschätzung für andere. Durch Wertschätzung der eigenen Person kann mehr Selbstliebe entstehen. Und genau diese Selbstliebe wird sich auch positiv auf die Beziehungen zu anderen auswirken. Am Ende des Tages zählt nicht, wie perfekt der Abend war, sondern wie sehr er das Herz berührt hat – das eigene und das Herz der anderen.

