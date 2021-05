Warum ist Fußpflege wichtig?

Die Füße des Menschen spielen im wahrsten Sinne des Wortes eine “tragende Rolle”.

Sie sind mit mehr als 200 Sehnen und Bändern, 20 Muskeln, 22 Gelenken und 20 Knochen ein kleines Wunderwerk.

Durchschnittlich machen wir im Laufe des Lebens etwa 150 Millionen Schritte. Dabei müssen unsere Füße bei jedem Schritt das Dreifache des eigenen Körpergewichts abfedern.

Die Fußpflege ist daher keinesfalls ein kosmetisches Standardprogramm, sondern essenziell für die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden.

Hinzu kommt der optische Aspekt, denn gut gepflegte Füße und Fußnägel sehen nun einmal besser aus.

Gerade im Sommer, wenn offene Schuhe, Sandalen und Flip-Flops wieder im Trend sind.

Was wird bei einer Fußpflege gemacht?

In erster Linie zählen das Kürzen der Zehennägel, das Entfernen von Hornhaut und abgestorbener Nagelhaut sowie das Entfernen der Hühneraugen zum Programm.

Nägel, die nicht richtig geschnitten werden, wachsen oftmals ein, besonders an der großen Zehe.

Die Nägel wachsen dabei ins Nagelbett ein, was sehr schmerzhaft sein kann. Zudem können Entzündungen an der eingewachsenen Stelle entstehen. Ebenso wichtig ist die Entfernung von Hornhaut.

Um Druck auszugleichen, wachsen die Hautzellen dort immer stärker.

Das sieht nicht nur unschön aus, irgendwann reißt die unflexible Hornhaut auch ein.

Die entstandenen Risse sind der perfekte Nährboden für Bakterien und Pilze, die schließlich Entzündungen und Schmerzen hervorrufen.

Sie erhalten zudem ein angenehmes Fußbad und eine entspannende Fußmassage.

Fußpflege optimal für Schwangere

Der Bauch wächst und wächst und die Füße tragen unermüdlich das Gewicht.

Da es im Laufe der Schwangerschaft immer schwieriger ist, an die Füße heranzukommen, ist eine professionelle Fußpflege-Behandlung sinnvoll.

Vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin und lassen Sie sich bei einer Fußpflege inklusive Fußmassage so richtig verwöhnen.

Ihre Füße tragen Sie jeden Tag und sind dabei großen Belastungen ausgesetzt – warum also Ihren Füßen nicht einmal etwas Gutes tun?

Egal, ob zu Hause oder im Salon, nehmen Sie sich regelmäßig die Zeit für eine Pediküre und erfreuen Sie sich an dem angenehmen Gefühl gesunder und gepflegter Füße.

Bildquelle: Fotolia