Spinat trifft Erdbeere

Wenn Sie ein besonderes Geschmackserlebnis erleben wollen, sollten Sie unbedingt die Spinatsuppe mit Erdbeeren aus dem Kochbuch „Das Olivenöl Kochbuch“ ausprobieren. Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!

Spinatsuppe mit Erdbeeren (© Das Olivenöl Kochbuch, Karina-Verlag)

½ kg Blattspinat oder 1 Packerl TK-Blattspinat

1/8 l Sauerrahm

1 TL Mehl

1 Zwiebel

Salz, Pfeffer

2 EL Olivenöl

etwas Petersilie

Pro Person 2 Erdbeeren

Die Zwiebel und die Petersilie fein hacken. Im Olivenöl kurz anbraten, dann den grob geschnittenen Spinat dazugeben. Deckel drauf und dünsten, bis der Spinat weich ist. Vom Herd nehmen. Mit dem Pürierstab pürieren. Den Sauerrahm mit dem Mehl glattschlagen, langsam das Wasser dazugeben und weiterrühren. Zum Schluss die Rahmmasse zum Spinat geben. Mit den Gewürzen abschmecken (das Salz erst jetzt zugeben, da der Spinat sonst an Farbe verliert).

Nun die Suppe in Teller füllen und mit je 4 Erdbeerhälften dekorieren (Die Erdbeeren kurz in Olivenöl tauchen, dann schwimmen sie besser und glänzen wunderbar. Ein paar Tupfen Rahm verschönern das Bild.

Tipp:

Spinat sollte nicht aufgewärmt werden. Daher diese Suppe nicht einfrieren, sondern frisch zubereiten.

Dieses Suppenrezept ist ebenso als Zucchinisuppe mit Mandarinenscheiben ein Geschmackserlebnis.

Buchbeschreibung:

Olivenöl ist eines der gesündesten Lebensmittel.

Viele glauben, dass man es nur für Salate verwenden kann, doch der Verwendung des flüssigen Goldes sind keine Grenzen gesetzt.

In diesem Büchlein finden sich einige Rezepte und Tipps rund um das Olivenöl.

Wir wünschen viel Vergnügen beim Kochen.

Zum Buch geht es hier:

http://www.karinaverlag.at/products/das-olivenol-kochbuch-von-karin-pfolz-und-rudi-treiber/

