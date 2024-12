Warm durch den Stallwinter

Kleidungstipps für Reiter:innen

Ob für einen längeren Wanderritt oder das Reiten an kalten Tagen in der Halle – auf das richtige, satteltaugliche Darunter kommt es beim Reitsport an. Es ist nicht nur eine Frage der Passform und des Materials, auch die Verarbeitung spielt eine große Rolle. Besonders angenehm auf der Haut ist die edle Kaschmir-Seide-Wäsche von Medima: Perfekte Passform, saumfrei sowie ohne störende Seitennähte verarbeitet, temperatur- und feuchtigkeitsausgleichend sowie pflegeleicht.

Winterlicher Top-Tipp, um im Sattel und Stall schön warm zu bleiben: Der funktionale Zwiebellook! So lässt sich Schicht für Schicht der Kälte trotzen. Als Base Layer direkt auf der Haut eignet sich Wärmewäsche mit Kaschmir.

Reitkleidung mit Kaschmir

Die leichten und feinen Kaschmirfasern schützen zuverlässig bei Kälte. Das kostbare Naturmaterial stammt aus dem weichen Flaumhaar der Kaschmirziege. Es schützt die Tiere vor Temperaturen von bis zu -40 Grad. Beim Fellwechsel im Frühjahr kämmen die Hirten ihren Tieren das Fell vorsichtig aus. Kaschmirfasern sind sehr weich, leicht gewellt und hochelastisch. Deshalb behält Kaschmir-Wäsche auch nach langen Wanderritten ihre gute Passform.

Satteltaugliches Darunter

Unbequeme Unterwäsche gehört mit den Kaschmir-Seide-Pantys der Vergangenheit an: Die längeren „Beinchen“ sorgen dafür, dass die Slips unter der Reithose nicht verrutschen. Saumfrei und ohne störende Seitennähte verarbeitet, sind die Pantys auch bei längeren Ausritten das ideale Darunter.

Wärmend und feuchtigkeitsausgleichend zugleich empfiehlt sich dazu ein enganliegendes Kaschmir-Seide-Shirt. Die Premiumwäsche wirkt wie ein Wohlfühlprogramm direkt auf der Haut.

So geht der Zwiebellook im Reitsport

Über der Reitwäsche sorgt ein warmer Pulli oder Fleece als zweite Schicht für körperliches Wohlbefinden. Darüber hält die Winter-Reitjacke Wind, Schnee und Regen ab. Mit Winter-Reithose und Winter-Reitstiefeln ist das stalltaugliche Outfit komplett.

Reiten macht glücklich

Egal, wie stressig der Alltag ist: Wer in die vertrauliche Umgebung des Reitstalls eintaucht, vergisst alle Belastungen. Eintauchen in die Welt der Pferde, der enge Kontakt mit den Tieren und die Bewegung in der Natur machen den Kopf frei für positive Emotionen. Dabei spüren Pferde sehr genau, wie es einem Menschen geht. Mit ihrem sensiblen Wesen beruhigen sie uns, machen uns zufrieden und glücklich.

Medima ist ein traditionsreicher Hersteller von hochwertiger Wärmewäsche aus Naturmaterialien mit Sitz in Albstadt / Baden-Württemberg. Inzwischen in dritter Generation geführt, will das Familienunternehmen Gutes bewahren und Neues wagen.

