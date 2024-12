GeneralKeys Optische Silent-Funk-Maus mit Akku FM-1650

Zum Arbeiten und Spielen ohne nervige Klick-Geräusche

– So gut wie nicht hörbare Silent-Tasten

– Plug and Play per Nano-Empfänger für PC und Laptop

– Umschaltbare Geschwindigkeit mit 800, 1200 und 1600 dpi

– Liegt perfekt in der Hand dank Soft-Touch-Oberfläche und ergonomischem Design

– 5 Tasten und Scrollrad für optimale Steuerung

– Kompatibel zu Windows 7/8/10/11 und Mac

Schluss mit nervigen Klickgeräuschen! Die neue Silent-Maus von GeneralKeys bringt Ruhe in die Büroarbeit mit nahezu geräuschlosen Tasten und überzeugenden Features. Der kabellose Alleskönner punktet durch seine einfache Handhabung: Der mitgelieferte Nano-Empfänger lässt sich problemlos in Laptops und PCs einstecken und macht das Arbeiten zum Kinderspiel.

Die Maus glänzt mit flexiblen Auflösungseinstellungen zwischen 800 und 1600 dpi, die sowohl präzise Bildbearbeitung als auch actionreiche Spieleerlebnisse ermöglichen. Ein weiteres Highlight ist das ergonomische Design mit leicht geschwungener Form und Soft-Touch-Oberfläche, das ein entspanntes und ergonomisches Arbeiten garantiert.

Besonders praktisch: Der integrierte Akku lässt sich direkt über USB aufladen, sodass lästige und teure Batteriewechsel entfallen. Ob im Großraumbüro oder im Home-Office – diese Maus verspricht maximalen Bedienkomfort bei minimaler Geräuschentwicklung.

Ergonomisch: Das leicht geschwungene Design, die Daumenmulde und die Soft-Touch-Oberfläche liegen gut in der Hand und können so zu einem entspannteren Arbeiten beitragen.

– Kabellose, optische Maus mit Silent-Tasten für gedämpfte Klickgeräusche

– Hochpräzise Funkmaus mit 5 Tasten und Scrollrad

– Auflösung umschaltbar: 800, 1.200 oder 1.600 dpi

– Liegt perfekt in der Hand: Soft-Touch-Oberfläche und ergonomischem Design

– Stabile 2,4-GHz-Funkverbindung, Reichweite bis 10 m

– Ultrakleiner USB-Funkempfänger, zum Transport in der Maus verstaubar

– Ergonomisches Design mit Soft-Touch-Oberfläche

– Separater Ein/Aus-Schalter

– Plug und Play für Windows 7/8/8.1/10 sowie OS X / macOS

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 250 mAh für bis zu 3 Wochen Laufzeit bei normaler

Verwendung, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Größe: 102 x 77 x 40 mm, Gewicht: 100 g

– Funkmaus inklusive Nano-Receiver und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107439480

Preis: 12,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8766-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8766-1110.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/EwJffkEDy8sxEBY

