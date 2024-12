Asteelflash Group reduziert mit FUJI-Lösung Umrüstzeiten im Werk Bedford signifikant

EMS-Dienstleister stellt sich auf neue Markt- und Kundenanforderungen ein

Kelsterbach, 5. Dezember 2024 – Die EMS-Industrie benötigt mehr denn je flexible, skalierbare Technologien, um Elektronik effizient fertigen und schnell auf neue Marktanforderungen reagieren zu können. Für eine hohe Agilität und Performance setzt die Asteelflash Group auf Lösungen der FUJI EUROPE CORPORATION GmbH ( www.fuji-euro.de). Der EMS-Dienstleister hat im Werk Bedford die SMT-Bestückungskapazität durch acht Module der Bestückungsplattform NXT III, die NEXIM-Software sowie eine Smart-Set-up-Station erweitert. Asteelflash konnte damit die Umrüstzeiten erheblich reduzieren und die Flexibilität in der High-Mix-Produktion steigern.

Asteelflash ist ein global agierendes Unternehmen im Bereich der Elektronikfertigung. Es bietet Design-, Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für elektronische Produkte an und ist darauf spezialisiert, komplexe Elektroniksysteme für verschiedene Branchen herzustellen. Wie viele andere Unternehmen in der Elektronikindustrie steht Asteelflash derzeit im Spannungsfeld von mannigfaltigen Veränderungen in der Branche. Innovations- und Wettbewerbsdruck sind groß.

Asteelflash hat sich daher für eine Modernisierung der SMT-Fertigung entschieden. Dabei kommt die modulare NXT III-Bestückungslösung von FUJI zum Einsatz. Die NXT III bietet ideale Voraussetzungen für die Bestückung multifunktionaler und leistungsstarker Elektronik. Sie ermöglicht beispielsweise eine hohe Bestückungsdichte von winzigen Bauteilen. Ergänzt durch die Software NEXIM und die Smart-Set-up-Station unterstützt die Lösung Asteelflash dabei, Produktionsprozesse zu automatisieren und gleichzeitig höchste Präzision zu erzielen.

Mit Austausch von veralteter Anlage zum Wettbewerbsvorteil

Im Januar 2023 startete Asteelflash mit der sukzessiven Installation der FUJI-Lösung im Werk Bedford. Im September 2024 wurden die letzten Module integriert. Dank der modularen und skalierbaren Architektur der NXT III konnte die Produktion bereits unmittelbar nach Abschluss der ersten Installationsphase wieder aufgenommen werden. Die neue Plattform ersetzt eine veraltete Anlage, deren begrenzte Flexibilität und lange Umrüstzeiten den Produktionsablauf erheblich beeinträchtigten.

„Eine Kernanforderung bestand darin, die Umrüstzeiten in der High-Mix-Produktion zu reduzieren, um einfach schneller zu werden. Dank der FUJI-Lösung konnten wir die Geschwindigkeit deutlich erhöhen, die SMT-Bestückungskapazitäten ausbauen und unsere Reaktionsfähigkeit auf sich stetig verändernde Marktanforderungen erhöhen. Damit haben wir eine Flexibilität erreicht, die für die heutigen Anforderungen der EMS-Industrie essenziell ist“, erklärt John Cardi, Engineering Manager bei der Asteelflash Group.

Die FUJI EUROPE CORPORATION GmbH mit Sitz in Kelsterbach ist seit 1991 als direkte Niederlassung des japanischen Konzerns FUJI CORPORATION im europäischen Markt tätig. Gestartet im Jahr 1959 als Werkzeugmaschinenhersteller, verfügt FUJI CORPORATION heute über jahrzehntelange Erfahrung im Maschinenbau und im Bereich der Elektronik-Bestückungsautomaten sowie in Robotic Solutions. Der Konzern ist ein international führender Maschinen-Lieferant. FUJI EUROPE CORPORATION deckt alle Bereiche einer modernen Elektronik-Produktion im Großraum Europa ab: von hochflexiblen Bestückungssystemen im High-Mix bis hin zu kompletten Bestückungslinien im High-Volume. Die innovativen Bestückungssysteme aus der NXT- und AIMEX-Serie sind Fundamente der SMT-Anforderungen. Als Europazentrale ist das Unternehmen verantwortlich für die Marktentwicklung in Zentral- und Osteuropa, Afrika, Russland und im Nahen Osten. FUJI EUROPE CORPORATION zählt rund 100 Mitarbeiter und unterstützt namhafte Unternehmen aus der Elektronikbranche in den Be-reichen: Sales, Service, Ersatzteillager, Customer Process Support und Logistik/Auftragsabwicklung.

www.fuji-euro.de

