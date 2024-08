Wandeltage in Frankfurt – So sieht die nachhaltige Stadtentwicklung aus

Vom 20. bis 22. September Projekte kennenlernen, die für eine zukunftsfähige Stadt stehen

Wie eine nachhaltige Stadt sein könnte, zeigen über 40 Initiativen in genau zwei Wochen in Frankfurt am Main. Vom 20. bis 22. September 2024 lädt Transition Town Frankfurt e.V. alle Menschen ein, die Vielfalt nachhaltiger Angebote in der Stadt kennenzulernen. Der Verein ist Teil einer weltweiten Initiative, die den Wandel in ihrer jeweiligen Stadt gestaltet. Die elften Wandeltage 2024 werden gefördert durch das Klimareferat der Stadt Frankfurt am Main und die Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main www.wandeltag.de www.frankfurt-im-wandel.de

Die Auftaktveranstaltung am Freitag, den 20. September, um 19.30 Uhr in der Zentralbibliothek (Hasengasse) wird ein Treffpunkt für Macher und Macherinnen nachhaltiger Produkte, Bildung und Initiativen. So titelt die Keynote von Prof. Dr. Flurina Schneider vom ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung und Goethe-Universität Frankfurt: „Die Klimawende: Wie wir doch die Kurve kriegen“.

Tagsüber sind schon viele Angebote im Gange und das über die ganze Stadt verteilt. Ob Freitags-Konsti mit Essen, Kultur und Bewegungsangeboten, Community Musik in der Teestube Jona oder ein Vortrag über nachhaltige Finanzen – die Vielfalt macht hier auch Musik. Samstag steht dann unter anderem auf dem Programm: ein Workshop zu Balkonkraftwerken, die Stadt essbar machen, Kleidertauschbörse oder das Kennenlernen des Tiny Forest, einer kleinen Wildnis in der Stadt. Flohmarkt, der Umsonstladen „die Teilerei“, Nowato (No water toilets), Upcycling oder Krautschau sind einige der Angebote, die der Wandeltag am Sonntag bietet.

„Die Frankfurter Wandeltage sind ein bedeutendes Event für unsere Stadtgesellschaft. Sie zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und lebendig das Engagement für eine nachhaltige Zukunft in Frankfurt ist. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern diese Energien zu bündeln und zukunftsweisende Impulse zu setzen“, erklärt Matthias Emde, Gründer von Transition Town Frankfurt.

Initiativen und Vereine präsentieren ihre Arbeit, zeigen positive Möglichkeiten auf, wie jede:r einen Beitrag leisten kann, die notwendigen Veränderungen in unserer Stadt (mit) zu gestalten. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, bei informativen Führungen Frankfurt im Wandel zu erleben, in Workshops Neues zu lernen und sich durch kreative Präsentationen über nachhaltige Initiativen zu informieren und Anknüpfungspunkte für ein eigenes Engagement zu finden. Die Veranstaltungen bieten eine einzigartige Gelegenheit, die Bandbreite des aktiven, nachhaltigen Wandels in Frankfurt zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen.

Weitere Informationen zu den Frankfurter Wandeltagen 2024, Programm und Hintergrundinformationen sind auf www.wandeltag.de zu finden

Über Transition Town Frankfurt:

Transition Town Frankfurt ist Teil der weltweiten Transition-Bewegung, die sich für den Aufbau nachhaltiger und widerstandsfähiger Gemeinschaften einsetzt. Transition Town Frankfurt wurde im November 2011 von etwa 20 Wandelbegeisterten gegründet und setzt sich seitdem dafür ein, ein lebenswertes, nachhaltiges, tolles Frankfurt zu erhalten, zu schaffen, zu wandeln. Dabei unterstützt der Verein Initiativen in der Gründung und Verstetigung, setzt sich für Bildung in nachhaltiger Entwicklung ein, fördert Netzwerke der Nachhaltigkeit in unserer Stadt und schafft Anstöße und Räume für inneren Wandel.

Kontakt

Transition Town Frankfurt e.V. für Klimaentscheid FFM

Feyza Morgül

Im Uhrig 28

60433 Frankfurt am Main

01636945333



http://www.frankfurt-im-wandel.de

