Meist zur selben Zeit: Drückerkolonnen schon in den letzten Jahren aktiv

PRESSEINFORMATION

BIGGE ENERGIE

26. Februar 2020

Vorsicht Haustürgeschäfte: BIGGE ENERGIE warnt und gibt Tipps

Meist zur selben Zeit: Drückerkolonnen schon in den letzten Jahren aktiv

Mittlerweile lässt sich ein zeitliches Muster erkennen: Wie schon in den Vorjahren ist im Kreis Olpe erneut Vorsicht geboten. Subunternehmen fremder Energieversorgungsfirmen klingeln derzeit wieder an den Haustüren rund um die Bigge und bieten vermeintlich lukrative Verträge an. Außerdem kommt es in diesem Zusammenhang vermehrt zu unseriösen Telefonanfragen.

“Uns wurde mitgeteilt, dass hierbei auch persönliche Daten wie bestehende Verträge, Kundennummern, Zählernummern, Energieverbrauch und Bankverbindungen abgefragt wurden”, so Thomas Rath von Bigge Energie, der bereits in der Vergangenheit auf die dubiosen Machenschaften von Drückerkolonnen aufmerksam machte. “Die Zählernummer und der Name reichen schon aus, um Energieverträge zu kündigen und unbemerkt umzumelden. Eine Unterschrift oder Einverständniserklärung ist dann nicht mehr nötig.” Persönliche Daten sollten also unter keinen Umständen an der Haustür geschweige denn am Telefon angegeben werden.

BIGGE ENERGIE weist darauf hin, dass solche Verträge den Verbrauchern kurz vor oder bereits nach Ablauf der Widerrufsfrist zugesendet werden. Meistens erfahren die Kunden erst mit unserer eingehenden Kündigungsbestätigung von dem nicht gewollten, abgeschlossenen Vertrag mit dem fremden Energieversorgungsunternehmen.

“Hier können wir leider nicht mehr eingreifen, weil der Zeitpunkt für das Widerrufsrecht verstrichen ist. Ich kann nur dringend empfehlen solche Angebote an der Haustür oder am Telefon abzuweisen. In vielen Fällen schließt man einen Vertrag ab, den man eigentlich so gar nicht haben möchte”, mahnt Thomas Rath zur Vorsicht.

Passiert es doch, gilt die Empfehlung sich an die Verbraucherzentrale zu wenden, die bei zwielichtigen Vertragsabschlüssen weiterhilft. Für weitere Informationen stehen Ihnen persönliche Ansprechpartner von BIGGE ENERGIE unter der Telefonnummer: 02761 896 2700 zur Verfügung. Um noch besser gegen suspekte Geschäfte gewappnet zu sein, hat der Energieversorger aus Attendorn auf seiner Website außerdem eine Checkliste mit hilfreichen Tipps zusammengestellt, damit Verbraucher Drückerkolonnen besser identifizieren können.

Wörter: 294

Zeichen inkl. Leerzeichen: 2.245

BIGGE ENERGIE ist der heimische Energieversorger für Strom und Erdgas rund um die Bigge. Gleich nebenan, mit zuverlässigem Service vor Ort – ehrlich, bodenständig und zukunftsorientiert – bringt BIGGE ENERGIE Strom und Gas in die Bigge-Region mit ihren Kommunen Attendorn, Drolshagen, Finnentrop, Kirchhundem, Lennestadt, Olpe und Wenden.

www.bigge-energie.de

Firmenkontakt

BIGGE ENERGIE

Armin Fahrenkrog

In der Wüste 8

57462 Olpe

02761 896 – 2700

0 27 61 896-3333

info@bigge-energie.de

https://www.bigge-energie.de/privatkunden/bigge-energie-die-kraft-der-bigge.html

Pressekontakt

BIGGE ENERGIE

Stefan Köhler

In der Wüste 8

57462 Olpe

0271 770016-16

0271 770016-29

biggeblick@bigge-energie.de

https://www.bigge-energie.de/privatkunden/bigge-energie-die-kraft-der-bigge.html

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.