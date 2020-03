Aerocompact bringt vormontierbare PV-Montagesysteme für Flachdächer auf den Markt

Der PV-Montagesystemhersteller Aerocompact GmbH mit Hauptsitz in Österreich hat im Januar seine CompactFlat-Produktfamilie um zwei Modelle erweitert. Die aerodynamischen Aluminium-Baukastensysteme CompactFLAT SN10 und SN10+ eignen sich für die Aufständerung gerahmter Solarmodule auf Folien-, Bitumen- und Betonflachdächern. Auf Wunsch passt der Hersteller, der seine Produkte weltweit vertreibt, die 10 Grad geneigten Systeme auch für Kies- und Gründächer an.

Aerocompact hat das neue Schienensystem CompactFlat SN10 für nach Süden ausgerichtete Solaranlagen konzipiert. Das Ost/West-System CompactFlat SN10+ verwendet dagegen zwei gespiegelte Standardbrackets des SN10-Systembaukastens als Mittelstütze. Dadurch lassen sich beide Varianten mit denselben Bauteilen realisieren, was die benötigte Lagerkapazität reduziert.

Weil sich die Systeme ohne Solarmodule vormontieren lassen, kann man Stillstandszeiten vermeiden, wenn die PV-Module noch nicht vor Ort verfügbar sind.

Flexible Klemmung

Auch bei den Klemmungen sind die Neuentwicklungen flexibel, denn die Aerocompact-Universalklemmen CLM10 und CLE10 funktionieren mit allen Metalldach- und Flachdachsystemen. Sie sind stufenlos höhenverstellbar zwischen 30 und 50 Millimetern und lassen sich sowohl an der Längs- als auch an der Kurzseite der Module befestigen. Dank der längsseitigen Klemmung können die Systeme auch große Module mit 72 Zellen aufnehmen. Wie alle Unterkonstruktionen der CompactFlat-Produktfamilie hat Aerocompact auch die neuen Systeme in der 3D-Auslegungssoftware AEROTool hinterlegt, die den Kunden gratis zur Verfügung steht.

Die integrierten Bautenschutzmatten („Pads“) hat Aerocompact insbesondere für Foliendächer entwickelt. Sie heben das System in eine höhere Position, wodurch horizontale Bewegungen, die durch thermische Ausdehnung entstehen, ausgeglichen werden. Außerdem kann Wasser so sehr gut abfließen. Weil man die Pads ganz einfach mit Clips an dem Schienensystem befestigen kann, ist eine Verklebung nicht erforderlich.

Maximale Sicherheit

Für maximale Sicherheit sorgen die umfangreichen Tests im Windkanal mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde und die 25-jährige Produktgarantie. „Mit Befestigungstechnik für PV-Module auf Flachdächern wurden wir international bekannt. Seitdem haben wir unsere Produkte kontinuierlich weiterentwickelt. Wir setzen Maßstäbe in punkto Sicherheit, Stabilität und Flexibilität“, erklärt Tilman Elsner, technischer Leiter bei Aerocompact.

Über Aerocompact

Aerocompact wurde 2014 in Österreich gegründet. Das Unternehmen produziert und vertreibt PV-Montagelösungen für Flachdächer, Steildächer und Metalldächer sowie für Freilandsysteme. Ein Schwerpunkt liegt auf PV-Unterkonstruktionen ohne Direktanbindung an Flachdächer. Das Unternehmen besitzt Hauptstandorte in Österreich, den USA und Indien und hat global verteilt 14 Vertriebsniederlassungen. Insgesamt sind weltweit über 70 Mitarbeiter beschäftigt. Seit Gründung wurden etwa 1 GW Leistung mit Montagesystemen von Aerocompact verbaut.

