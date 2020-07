Von wegen Winterschlaf! Im Familotel Feldberger Hof wird es diesen Herbst und Winter bestimmt nicht langweilig

Gute Laune und Action, wenn es draussen kühler wird: Das Familotel Feldberger Hof bringt Kinderaugen zum Strahlen

Hamburg, Juli 2020

Das Familotel Feldberger Hof ist der perfekte Ort für einen paradiesischen Familienurlaub.

Als erstes klimaneutrales Hotel Deutschlands, liegt das Familotel Feldberger Hof auf einer atemberaubenden Höhe von rund 1.300 m und bietet Eltern und ihren Kindern ein unvergessliches Urlaubserlebnis inmitten des schönen Hochschwarzwalds, der im Herbst in zahlreichen bunten Farben erstrahlt und somit ein aufregendes Wandergebiet darstellt.

Das Angebot „Herbstliches Wochenende am Feldberg“ bietet Eltern die Möglichkeit, auszuspannen und reichlich Zeit mit den Kleinen zu verbringen. Bei 2 Übernachtungen kommt natürlich auch das Kuscheln nicht zu kurz. Aber Spaß und Action wird hier großgeschrieben! Das Familotel Feldberger Hof begeistert mit einem großen Schwimmbad, das über ein separates Kinder- und Babybecken, ein Baby-Spa, eine 50 Meter lange Rutsche sowie die besondere Attraktion Splash World verfügt.

Wenn die Kleinen mal keine Lust aufs Plantschen haben sollten, können sie sich in der 4.000 m² großen Indoor-Sporthalle „Fundorena“ austoben. Diese ist unter behördlichen Auflagen u. a. mit einem Trampolinpark und einem Hochseilgarten ausgestattet, sodass garantiert keine Langeweile bei den jungen Gästen aufkommt. Die Kinder dürfen hier sogar ohne Mund- und Nasenschutz spielen. Das Familotel verfügt außerdem über eine Boulder Arena, in der Kinder ohne besondere Kenntnisse schon ab 5 Jahren sportlich aktiv werden können.

Für den Durst zwischendurch können sich die Gäste ganztägig an der SB-Getränkebar bedienen, die eine hohe Auswahl an alkoholfreien Softgetränken bietet. In der süßen Stunde von 15.00 bis 16.00 Uhr besteht die Möglichkeit, sich mit einer Tasse Kaffee oder einer heißen Schokolade zu wärmen. Der perfekte Abschluss für eine herbstliche Wanderung!

Das Angebot „Herbstliches Wochenende am Feldberg“ kann ab 446,20 Euro pro Elternpaar gebucht werden und beinhaltet 2 Übernachtungen mit All Inclusive „by Feldberger Hof“, altersgerechter Kinder- und Babybetreuung und Zutritt zum Badeparadies und der Indoor-Sporthalle „Fundorena“.

Buchbar für die Zeiträume:

11.09. – 13.09.20

06.11. – 08.11.20

13.11. – 15.11.20

20.11. – 22.11.20

27.11. – 29.11.20

04.12. – 06.12.20

Das Familotel Feldberger Hof zählt zu den Top 25 Familienhotels und wurde bereits mit dem Traveller´s Choice Award von TripAdvisor ausgezeichnet. Preis-Leistungs-Verhältnis, Service und Schlafqualität zählen zu den besonderen Stärken des Hotels. Auch im Bereich Umwelt kann das Hotel bereits einige Auszeichnungen vorweisen. So zählen der DEHOGA Umweltcheck in Gold, das Green Brands Zertifikat und der Top Family Cup im Bereich Ökologie und Nachhaltigkeit dazu.

Weitere Informationen unter www.feldberger-hof.de und https://www.feldberger-hof.de/familienhotel-schwarzwald/familienangebote

Das Familotel Feldberger Hof ist eines der beliebtesten Familienhotels und bietet Eltern mit ihren Kindern ein umfangreiches Angebot an Spiel und Spaß im Urlaub. Das Konzept umfasst die Elemente Wasser, Erde, Luft und Feuer. Eine qualifizierte Kinderbetreuung hat sich das Hotel auf die Fahne geschrieben. Die Gäste dürfen hier ein umfassendes All-Inclusive-Paket genießen. Die Indoor-Sporthalle „Fundorena“, ein großes Schwimmbad mit Splash World sowie die benachbarte Skipiste versprechen jede Menge Action und Abenteuer für Groß und Klein. Es ist das erste klimaneutrale Hotel Deutschlands, das einen umweltfreundlichen Urlaub für Familien ermöglicht und bereits zahlreiche Auszeichnungen in diesem Bereich erhalten hat.

