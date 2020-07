eprimo erneut “Kundenliebling”

DEUTSCHLAND TEST

– Fokus auf Preis, Service und Qualität

– 20.000 Marken aus mehr als 200 Branchen auf dem Prüfstand

Neu-Isenburg, 29. Juli 2020. Zum fünften Mal in Folge erhält der Ökostrom- und Ökogasanbieter eprimo das Siegel “Kundenliebling” in Gold (Focus-Money, Heft 31/2020). DEUTSCHLAND TEST hat für die Studie umfangreiche Onlinequellen nach Einträgen zu 20.000 Marken und Unternehmen aus mehr als 200 Branchen durchforstet und diese analysiert. Die Besten jeder Branche wurden mit dem Prädikat “Kundenliebling” in Gold ausgezeichnet, gefolgt von Silber- und Bronzeplatzierungen.

Die Daten für die Studie “Kundenliebling im Alltag” entstammen deutschsprachigen Onlinequellen – neben Social-Media-Kanälen unter anderem News-Seiten, Foren und Blogs. Sie wurden hinsichtlich ihrer Aussagen zu den Bereichen Preis, Service und Qualität analysiert. Um das Ansehen eines Unternehmens bewerten zu können, wurden auch Emojis und Likes miteinbezogen. Die Studie erfasst damit die Aspekte der Kundenbindung besonders umfassend. In der Sparte der Energieversorger erhielt eprimo die höchste Auszeichnung und zählt damit zum Kreis der “5-Jahres-Sieger” – nur wenige Unternehmen stehen seit 2016 ununterbrochen ganz oben auf dem Treppchen. “Die wiederholte Auszeichnung zeigt, dass unser Leistungsniveau mit den Erwartungen und Wünschen der Kunden Schritt hält – das ist eine besonders wertvolle Bestätigung für unseren Anspruch, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen”, sagt Jens Michael Peters, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo.

Über eprimo:

eprimo beliefert private Haushalte mit Strom und Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt der Energiediscounter die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Strom- und Gas-Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo Ökostrom- und Ökogas-Angebote im Discountmarkt etabliert. Heute gehört eprimo bundesweit zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von grüner Energie.

