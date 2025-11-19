Klang trifft Sicherheit – das neue Digitalradio Albrecht DR 760 mit ASA-Gefahren-Warnsystem

Kompaktes und klangstarkes Digitalradio mit großem Display und vielen smarten Funktionen

Dreieich / Trittau, im November 2025 – Das Albrecht DR 760 vereint zeitgemäße Audiotechnologie mit praktischen Alltagsfunktionen. Dank DAB+ und UKW-Empfang bietet das Radio eine breite Senderauswahl sowie eine glasklare Klangqualität. Die automatische Sendersuche sorgt für eine schnelle und übersichtliche Programmierung. Ideal für Personen, die Wert auf vielseitigen Empfang, klare Tonqualität, umfangreiche Einstellmöglichkeiten und intuitive Bedienung legen – sei es im Wohnzimmer, der Küche oder im Büro. Mit DAB+ und UKW-Empfang, der neuen ASA-Funktion sowie Bluetooth-Funktionalität positioniert sich das Modell als zukunftssicherer Alltagsbegleiter. Das neue kompakte Digitalradio Albrecht DR 760 ist ab sofort zum UVP von 129,00 Euro Online und im Fachhandel erhältlich.

Automatic Safety Alert (ASA) ist ein Warnsystem, das die Bevölkerung in Not- und Krisensituationen mit verlässlichen Sicherheitsmeldungen über das DAB+ Radio informiert. Das neue Digitalradio DR 760 verfügt bereits über die neue ASA-Funktion. Wenn das Radio eine Warnmeldung im Hintergrund empfängt, schaltet es auf den entsprechenden Sender um. Selbst wenn sich das Radio im Standby-Modus befindet, überwacht das Radio auftretende Warnmeldungen und schaltet dann das Gerät automatisch ein.

So erhalten alle Personen im Haushalt sofort sicherheitsrelevante Meldungen und schützt Sie vor potenziellen Gefahren.

Kraftvoller Klang, klare Darstellung

Mit einem 5-Watt-RMS-Lautsprecher und Bassreflex-System liefert das DR 760 eine eindrucksvolle Klangleistung im kompakten Format. Das 4,3-Zoll große Farbdisplay ermöglicht eine gut lesbare Anzeige und eine übersichtliche Menüführung.

Vielseitige Funktionen für individuellen Musikgenuss

Neben DAB+ und UKW bietet das DR 760 eine Streaming-Funktion für kabelloses Abspielen von Musik und Podcasts direkt vom Smartphone oder Tablet aus. Der integrierte Equalizer erlaubt individuelle Klangeinstellungen, während der Sleep-Timer ein automatisches Ausschalten nach Wunsch ermöglicht. Zudem unterstützt das Display 14 Sprachen und eine anpassbare Display-Helligkeit. Der Drehregler erleichtert die Navigation durch Menüs und Einstellungen. Das DR 760 bietet 40 Speicherplätze je für DAB+ und UKW, damit sich Lieblingssender bequem dauerhaft speichern lassen. Die integrierte Teleskopantenne sorgt für optimalen Empfang.

Verfügbarkeit und Preis

Das neue Digitalradio Albrecht DR 760 ist ab sofort Online und im Fachhandel erhältlich. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 129,00 Euro. Weitere Informationen sind unter folgendem Link erhältlich: www.albrecht-midland.de

Über Albrecht & Alan Electronics:

Albrecht ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Unter Albrecht werden hochwertige Digital DAB+ und Internetradios mit passendem Zubehör wie beispielsweise Bluetooth-Lautsprecher zusammengefasst. Die Traditionsmarke weist eine fast 40-jährige Expertise im Kommunikationsbereich auf und leistete von Anfang an Pionierarbeit in der Entwicklung und schrittweisen Optimierung der Radio- und Funktechnik. Ein breitgefächertes Programm an verschiedensten Modellen für unterschiedlichste Ansprüche, hohe Qualität, ausgezeichnetes Design sowie eine Vielzahl an Innovationen zeichnet die Produktreihe aus.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

Weitere Informationen unter www.albrecht-midland.de

Pressekontakt:

Alan Electronics GmbH

Laura Mers

Tel.: +49 (0) 4154 / 849-144

E-Mail: presse@albrecht-midland.de