Verstärkung: Zwei neue Gebietsleiter im Ardex-Außendienst

Bereich Boden, Wand und Decke

Witten, 7. Juli 2023. Der Bauchemiehersteller Ardex verstärkt seinen Außendienst im Bereich Boden, Wand und Decke mit zwei erfahrenen Kollegen: Robert Scherz und Christian Hintz haben zunächst eine intensive Einarbeitung durchlaufen. Jetzt sind sie als Gebietsleiter in ihren jeweiligen Regionen im Einsatz und erste Ansprechpartner für Bodenleger und Maler. Zudem betreuen sie Baustellen und Bauprojekte – von der Ausschreibung bis zur Ausführung.

Robert Scherz

Seit April ist Robert Scherz (49) neuer Fachberater mit dem Schwerpunkt Boden, Wand und Decke in der Region Frankfurt, Offenbach, Aschaffenburg und Darmstadt. Robert Scherz bringt eine Menge Fachwissen mit: Nach seiner Meisterprüfung als Raumausstatter arbeitete er zehn Jahre in einem Frankfurter Unternehmen, bevor er als Projektleiter in das Objektgeschäft wechselte.

Christian Hintz

Christian Hintz (38) hat zum 1. Mai das Gebiet Schleswig-Holstein und Hamburg im Bereich Boden, Wand und Decke übernommen. Neben seiner abgeschlossenen Ausbildung zum Maler und Lackierer bringt er zehn Jahre Erfahrung aus dem Fachhandel für Maler und Bodenleger mit. In den letzten sechs Jahren war er bei verschiedenen Unternehmen im Außendienst tätig – zuletzt ebenfalls im Bereich der Bauchemie.

Die Ardex GmbH ist einer der Weltmarktführer bei hochwertigen bauchemischen Spezialbaustoffen. Als Gesellschaft in Familienbesitz verfolgt das Unternehmen seit über 70 Jahren einen nachhaltigen Wachstumskurs. Die Ardex-Gruppe beschäftigt heute über 3.900 Mitarbeiter und ist in mehr als 100 Ländern auf allen Kontinenten präsent, im Kernmarkt Europa nahezu flächendeckend. Mit mehr als zehn großen Marken erwirtschaftet Ardex weltweit einen Gesamtumsatz von mehr als 930 Millionen Euro.

