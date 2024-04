Vermittlung Hotelimmobilien: REBA IMMOBILIEN AG

REBA IMMOBILIEN AG: Spezialist für die Vermittlung Hotelimmobilien Deutschland, Österreich & Schweiz: Kauf, Verkauf & Verpachtung. Der Fokus liegt auf Off Market Hotelimmobilien.

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), Experte für die Vermittlung von Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz, agiert mit exklusiver Off-Market-Vorgehensweise, um diskrete Transaktionen für Investoren, Bauträger, Projektentwickler und Hoteleigentümer zu ermöglichen.

Mit einem engagierten Team von Hotelexperten und langjähriger Erfahrung auf dem Hotelmarkt bietet die REBA IMMOBILIEN AG umfassende Dienstleistungen für den diskreten Kauf, Verkauf und die Verpachtung von Hotelimmobilien. Der Fokus liegt dabei auf Off-Market Hotelimmobilien, die durch ihre vertrauliche Abwicklung und effiziente Transaktionsdurchführung herausragen.

Was sind Off-Market Hotelimmobilien?

Off-Market Hotelimmobilien sind Immobilien, die außerhalb des öffentlichen Marktes gehandelt werden. Diese Transaktionen werden diskret und vertraulich abgewickelt, wodurch die Privatsphäre der beteiligten Parteien gewahrt bleibt. Durch die gezielte Ansprache potenzieller Käufer oder Verkäufer oder Hotelbetreiber innerhalb eines exklusiven Netzwerkes ermöglicht die Off-Market-Vorgehensweise eine effiziente und zielführende Transaktionsabwicklung.

Vermittlung Hotelimmobilien Deutschland, Österreich & Schweiz: Hotelkauf

Die Experten der REBA IMMOBILIEN AG unterstützen Hoteleigentümer und Investoren bei der Identifizierung von passenden Objekten, der Verhandlung von Verträgen und dem gesamten Transaktionsprozess, um sicherzustellen, dass die Investitionen ihrer Kunden optimal sind und ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.

Vermittlung Hotelimmobilien Deutschland, Österreich & Schweiz: Hotelverkauf

Die REBA IMMOBILIEN AG ist der erfahrene Partner für den Verkauf von Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Team identifiziert potenzielle Käufer im Hotelmarkt für den Verkauf von Hotelimmobilien und begleitet ihre Kunden durch den gesamten Verkaufsprozess, von der Bewertung der Hotelimmobilie über die Entwicklung einer maßgeschneiderten Verkaufsstrategie bis hin zur erfolgreichen Abwicklung des Verkaufes. Die REBA IMMOBILIEN AG setzt sich dafür ein, den bestmöglichen Preis für die Hotelimmobilie zu erzielen und dabei die Interessen beider Parteien stets im Mittelpunkt zu halten.

Vermittlung Hotelimmobilien Deutschland, Österreich & Schweiz: Hotelverpachtung

Für Investoren und Hoteleigentümer, die langfristige Erträge aus ihren Hotelimmobilien erzielen möchten, bietet die REBA IMMOBILIEN AG professionelle Vermittlungsdienstleistungen für die Hotelverpachtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Das erfahrene Team unterstützt bei der Suche nach geeigneten Hotelbetreibern, der Verhandlung von Mietverträgen und der Sicherstellung optimaler Vertragsbedingungen, um langfristigen Erfolg und Rentabilität zu gewährleisten. Durch fundierte Marktkenntnis und das umfangreiche Netzwerk werden die bestmöglichen Pachtvereinbarungen erzielt und der Wert der Hotelimmobilie maximiert.

Vorteile der Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG im Bereich der Vermittlung Hotelimmobilien Deutschland, Österreich & Schweiz:

1.Diskretion und Vertraulichkeit: Die REBA IMMOBILIEN AG gewährleistet eine vertrauliche Abwicklung von Off-Market Hotelimmobilientransaktionen, um die Privatsphäre der Kunden zu schützen.

2.Exklusives Netzwerk: Durch ein persönliches Netzwerk und langjährige Branchenkontakte identifiziert die REBA IMMOBILIEN AG gezielt potenzielle Käufer, Verkäufer oder Hotelbetreiber für Off-Market Hotelimmobilien.

3.Maßgeschneiderte Lösungen: Das erfahrene Team der REBA IMMOBILIEN AG entwickelt maßgeschneiderte Lösungen, die den individuellen Anforderungen und Zielen der Kunden gerecht werden.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG, betont die Bedeutung der Off-Market-Vorgehensweise: „Unser Ziel ist es, unseren Kunden eine diskrete und effiziente Lösung für ihre Hotelimmobilientransaktionen anzubieten. Mit unserer Expertise und unserem exklusiven Netzwerk sind wir in der Lage, Off-Market Hotelimmobilien diskret und erfolgreich zu vermitteln.“

Weitere Informationen über die REBA IMMOBILIEN AG und die Vermittlung Hotelimmobilien Deutschland, Österreich & Schweiz:

www.reba-immobilien.ch

www.hotelmakler.ag

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

