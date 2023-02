Verleihung des Life Achievement Awards 2020-2023

Zeitkompetenz statt Zeitmanagement: Prof. Dr. Karlheinz Geißler erhält den Life Achievement Award der Weiterbildungsbranche posthum

(Königswinter.) Er ist der am längsten nominierte Preisträger für den Life Achievement Award der Weiterbildungsbranche: Prof. Dr. Karlheinz Geißler. Der renommierte Wirtschaftspädagoge sollte schon 2020 für sein Lebenswerk geehrt werden. Doch dann kam Corona, die Petersberger Trainertage wurden durch virtuelle Events ersetzt. Geißler blieb nominiert. Vergangenen Herbst verstarb der Zeitforscher unerwartet – posthum wird ihm Ende April 2023 die Ehrung dennoch zuteil. Sein Sohn Jonas Geißler nimmt den Award entgegen.

Seine Erkenntnisse zum souveränen Umgang mit der Zeit haben die Personalentwicklung, das Management sowie Training, Beratung und Coaching entscheidend geprägt und somit die Weiterbildungsbranche maßgeblich beeinflusst. Karlheinz Geißler war einer der bekanntesten Zeitberater Deutschlands, wurde von den Medien gerne als „Zeitforscher“ tituliert und galt als Vordenker des achtsamen Umgangs mit der Zeit.

Schon während seiner Forschungs- und Lehrtätigkeiten als Professor für Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten in Karlsruhe, Augsburg und München stellte er fest, dass alles einen Anfang und ein Ende hat und somit Zeit ist – jeder Kurs, jedes Semester und auch jeder Mensch. Statt Zeit bewusst zu leben, entscheidet sich der Mensch jedoch meist dafür, sie nicht zu haben. Diese Einsicht veranlasste Geißler dazu, dem Phänomen Zeit auf den Grund zu gehen und die Entstehung von Zeitproblemen zu untersuchen. Seine interdisziplinären Forschungen in Physik, Theologie, Philosophie, Germanistik und Pädagogik brachten ihn schließlich zu der Kernerkenntnis: Es ist die Vorstellung von der Zeit, die verändert werden kann, nicht die Zeit selbst – denn sie ist weder beeinflussbar noch real.

„Unser Preisträger hatte schon früh Position bezogen – für einen souveränen und selbstbestimmten Umgang mit Zeit und gegen eine permanente Optimierung wie sie in klassischen Zeitmanagementkonzepten beschrieben wird“, erklärt Nicole Bußmann, Sprecherin des LAA-Gremiums, die geistige Hinterlassenschaft des Verstorbenen. Gerade in unserer heutigen Ökonomie, in der sich Aufgaben immer mehr verdichten und zugleich eine hohe Geschwindigkeit gefordert ist, gilt es, dem Gefühl von Überforderung und Ohnmacht entgegenzuwirken. Genau da setzte Geißler mit seiner Arbeit an: „Wir müssen uns bewusstmachen, von welchen Zeiten wir abhängig sind und welche wir selbst gestalten können“, erklärte der Professor 2019 im Interview mit managerSeminare.

Er selbst nahm beispielsweise pro Tag nur einen Termin wahr, war ein Fan davon, die eigene Zeit nach der Natur zu organisieren und trug seit über 30 Jahren keine Uhr. „Die Uhr kann gehen“ ist neben „Time is Honey“ oder „Verweile doch…“ der Titel eines seiner bekanntesten Bücher. Zusammen mit seinem Sohn Jonas Geißler betrieb der Preisträger die Firma timesandmore. Sein Sohn nimmt den Preis am 28. April mit der Keynote „Alles hat seine Zeit“ entgegen. Sein Fokus liegt auf einem „Zeit-gemäßen“ Umgang mit den gesellschaftlichen und technologischen Beschleunigungstrends.

Über den Life Achievement Award:

Der Life Achievement Award (LAA) wird jährlich von einem Gremium, bestehend aus führenden Vertretern der Weiterbildungsbranche, verliehen. Dazu gehören: Anja Myrdal, Vorstandsmitglied des DVNLP, Nicole Bußmann, Chefredakteurin im Verlag managerSeminare, Gerd Kulhavy, Geschäftsführer der Referentenagentur Speakers Excellence, Andre Jünger, Inhaber und Geschäftsführer des Gabal Verlags und Vize-Präsident des GABAL e.V., sowie Andreas Buhr, Past President der German Speakers Association. Verliehen wird der Preis auf den Petersberger Trainertagen in Königswinter bei Bonn. Der Weiterbildungskongress wird von der managerSeminare Verlags GmbH ausgerichtet.

Vorherige Preisträger: Wolfgang Roth (2019), Fredmund Malik (2018), Friedrich Glasl (2017), Manfred Kets de Vries (2016), Robert Dilts (2015), Bernd Schmid (2014), Tony Buzan (2013), Gert Hofstede (2012), Gunther Schmidt (2011), Wolfgang Mewes (2010), Friedemann Schulz von Thun (2009), Lothar Seiwert (2007), Nikolaus B. Enkelmann (2006).

Über die Petersberger Trainertage:

Die Petersberger Trainertage (PTT) sind ein Kongress für Weiterbildungsprofis und Personalexperten, der seit 2005 von der managerSeminare Verlags GmbH veranstaltet wird. Die Verleihung des Life Achievement Awards ist seit 2009 auf dem Branchenevent beheimatet. 2023 finden die Petersberger Trainertage am 28./29. April im Steigenberger Grandhotel Petersberg statt. www.petersberger-trainertage.de

Der Life Achievement Award (LAA) ehrt das Lebenswerk eines Trainers, Coachs, Speakers, Autors, Wissenschaftlers oder einer Bildungsorganisation und gilt als eine der höchsten Auszeichnungen in der Weiterbildungsbranche.

