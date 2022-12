Verisure Weihnachtsfrau erfüllt Kindern Herzenswünsche

Mitarbeiter*innen des Ratinger Sicherheitsanbieters mit 24/7 Alarmzentrale beschenken die Kids der Caritas-Lernpatenschaften

Ratingen, 12.12.2022 Eine schwer mit Geschenken bepackte Weihnachtsfrau kam am Montagmorgen in die Karl-Arnold- und die Erich-Kästner-Schule, um insgesamt 42 förderungswürdigen Kindern der Caritas Lernpatenschaften einen Herzenswunsch zu erfüllen.

Auch einige Kinder der Albert-Schweizer Schule hatten an der gemeinsame Initiative von Caritas und Sicherheitsanbieter Verisure teilgenommen, zunächst eine Wunschkarte ausgefüllt und sich dann riesig auf die liebevoll verpackten Geschenke gefreut. Wie bereits in den Jahren zuvor hatten Angestellte des Ratinger Rundum-Sicherheitsanbieters es sich zur Aufgabe gemacht, Kinderherzen höher schlagen zu lassen, und erneut eine Wunschbaumaktion ins Leben gerufen, um solche Grundschulkinder zu beschenken, die an den Feiertagen aus unterschiedlichen Gründen nicht ganz so viel zu erwarten haben.

Geteilte Freude – doppelte Freude

„Unsere Kolleg*innen wollten wieder dafür sorgen, dass alle Kids hier bei uns in Ratingen in der Weihnachtszeit Anlass zur Freude haben“, so die Verisure Weihnachtsfrau. „Wir sind überzeugt, dass alle Menschen das Recht haben, sich sicher zu fühlen. Und daher liegt es unseren Kolleg*innen in der Weihnachtszeit auch am Herzen, dass die Kids der Caritas-Lernpatenschaften sich auch nicht ausgeschlossen fühlen, sondern genau wie andere Kinder einen Herzenswunsch erfüllt bekommen und ebenfalls strahlen können,“ erläutert Alexandra Wenglorz, Kommunikationsverantwortliche bei Verisure.

Auch die Koordinatorin der Caritas-Lernpatenschaft freut sich sehr über die lachenden Augen der Kinder und ist dankbar für die langjährige Kooperation mit Verisure. „Hand in Hand kann man so Vieles für die Kinder erreichen“, betont sie.

Der in Ratingen ansässige Anbieter bezahlbarer, kabelloser Alarmanlagen mit eigener 24/7 Alarmzentrale kooperiert bereits seit über drei Jahren mit dem Caritasverband. Durch individuelle Betreuung und Begleitung in Form von „analogen“ und „digitalen“ Patenschaften werden im Rahmen der Caritas Lernpatenschaften Kinder gefördert. Diese verbessern die Bildungschancen von benachteiligten Kindern mit und ohne Migrationshintergrund.

Kontakt Caritas Lernpaten

Stets gesucht werden Menschen, die gerne eine Lernpatenschaft übernehmen möchten,

als persönliche Begleitung oder auch als digitale Patenschaft. Fragen hierzu beantwortet

Handan Dikyokus, Koordinatorin, Tel: 02102-92915312, E-Mail: lernpaten@caritas-mettmann.de.

Infos: www.lernpaten.caritas-mettmann.de

