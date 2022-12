Kompromisslose Qualität auch in unsicheren Zeiten: Im Frankfurter Frischeparadies steht die beste Fischtheke Deutschland

Bereits zum fünften Mal erhält Frischeparadies den Seafood Star für die Beste

Fischtheke. Dabei gibt es die Auszeichnung der renommierten Fachzeitschrift

Fischmagazin nicht allein für das Angebot der elf Meter langen Fischtheke in

Frankfurt am Main. Es geht auch um die Auszeichnung des Gesamtkonzepts im

Cash&Carry-Bereich inklusive Bistro, das auf höchste Qualität setzt, seien die

Zeiten noch so herausfordernd.

Frankfurt, Dezember 2022. „Wir haben über hundert Artikel in unserer Fischtheke,

von Austern über zahlreiche Fischsorten bis hin zu Räucherfisch, und es sind noch

mehr, wenn wir auch auf Garnelen und Hummer im Tiefkühlsortiment schauen“, sagt

Ulrich Wittur, Betriebsleiter im Frankfurter Frischeparadies. Kurz vor Beginn der

Pandemie war die Fischtheke komplett renoviert worden. Die charakteristische

Gestaltung mit von einer Künstlerin handbemalten Fliesen macht nun alle

Fischtheken von Frischeparadies unverkennbar.

Top-Qualität macht krisenfest

Für die Prämierung war nicht nur die attraktive Präsentation ausschlaggebend,

sondern auch eine überdurchschnittliche Vielfalt an hochwertiger Ware und eine

kompetente Beratung durch die Mitarbeiter von Frischeparadies. Besondere

Produkte sind mit dem hauseigenen Label QSFP gekennzeichnet, das lückenlose

Rückverfolgbarkeit, strenge Qualitätskontrollen, schonende Verarbeitung und

Nachhaltigkeit garantiert. Vom Fischfang bis zur Verfügbarkeit im Markt vergehen

gerade mal 48 Stunden. „Dass wir die Auszeichnung nach solch schwierigen Jahren

erhalten, freut uns ganz besonders. Sie belohnt unseren ausgeprägten Hang zur

Qualität, worauf wir auch in herausfordernden Zeiten kompromisslos achten. Keine Abstriche während der Pandemie gemacht zu haben, war der einzig richtige Weg.

Wir sind stolz, durch unsere Verzahnung von Bistro, guter Beratung und hohem

Warenumschlag überzeugt zu haben“, so Wittur.

Kompetentes Team an der Fischtheke

Damit die Kunden bestens betreut werden, stehen sechs fachkundige Mitarbeiter

unter Leitung von Hüseyin Tezgider an der Frankfurter Fischtheke bereit. „Die

meisten unserer Kollegen sind gelernte Köche. So können sie unsere

Gastronomiekunden auf Augenhöhe beraten. Das kommt auch unseren

Privatkunden zugute, denn sie erhalten umfangreiche Tipps zur Verarbeitung und

Zubereitung von Fisch und Seafood“, ergänzt Tezgider.

Fünf Mal Seafood Star für Frischeparadies

Der Seafood Star ist eine wichtige Branchen-Auszeichnung, die von der Redaktion

des Fischmagazins und einer unabhängigen Jury aus Fachleuten vergeben wird. Er

ging in den vergangenen Jahren an die Fischtheken der FrischeparadiesNiederlassungen in Berlin, Hamburg, München und Stuttgart.

Die Auszeichnung prämiert Qualität und Präsentation der Produkte sowie Service und langfristige

Kundenbindung. Weitere Infos auf www.frischeparadies.de

Einkaufen wie die Spitzenköche bei Frischeparadies: Anspruchsvolle Gastronomen und Privatkunden

finden in jedem der elf stilvoll gestalteten Märkte in Deutschland und Österreich mehr als 12.000

Delikatessen. Lebensmittel aus traditioneller und nachhaltiger Produktion, die lückenlos bis zum

Erzeuger zurückverfolgt werden können, zeichnet Frischeparadies mit dem Label QSFP aus,

Qualitätssiegel Frischeparadies. Die Wurzeln von Frischeparadies reichen bis 1874 zurück, der langen Tradition folgend ist auch heute noch frischer Fisch die Kernkompetenz des Unternehmens. Alle Niederlassungen in Deutschland sowie in Innsbruck verfügen über ein Bistro. Über den Onlineshop www.frischeparadies-shop.de wird deutschlandweit versendet

Pressekontakt:

Gourmet Connection GmbH

Marie Therese Heiser & Alexandra Kampe

Telefon: + 49 (0) 69 2578128-19 /-28

m.heiser@gourmet-connection.de

a.kampe@gourmet-connection.de