Verbatim bringt die vielseitige Charge ’n‘ Go Powerbank-Serie auf den Markt

Eschborn, 25. März 2025 – Verbatim, führender Anbieter von Datenspeicherlösungen, erweitert sein Portfolio um die neue Charge ’n‘ Go-Serie. Die vielseitigen Powerbanks sind für die unterschiedlichsten Anforderungen der User zugeschnitten. Ob auf Geschäftsreisen, im Urlaub, am Flughafen oder bei Outdoor-Aktivitäten – Powerbanks sind unverzichtbare Begleiter, die sicherstellen, dass mobile Geräte unterwegs stets aufgeladen bleiben.

Charge ’n‘ Go Essentials Serie

Für alle, die eine kompakte Lösung ohne Leistungseinbußen suchen, bietet die Charge ’n‘ Go Essentials Serie magnetische, kabellose Powerbanks mit drei Kapazitäten: 5.000 mAh, 10.000 mAh und 20.000 mAh. Jedes Modell verfügt über eine gummierte Oberfläche und ist in Schwarz sowie Grün erhältlich. Entwickelt für MagSafe-kompatible iPhones und Android-Geräte, ermöglichen diese Powerbanks schnelles Laden von zwei Geräten, damit diese den ganzen Tag über mit Energie versorgt sind.

Charge ’n‘ Go Powerbank mit Ständer

Die Charge ’n‘ Go Powerbank mit Ständer kombiniert Funktionalität mit Stil. Mit einer Kapazität von 10.000 mAh ist sie in fünf lebendigen Farben erhältlich: Schwarz, Blau, Grün, Pink und Grau. Sie besticht durch eine hochwertige Glasoberfläche, die ihr ein elegantes Erscheinungsbild verleiht. Diese vielseitige Powerbank bietet 15 W magnetisches, kabelloses Laden sowie 20 W USB-C PD-Schnellladen und eignet sich für MagSafe-kompatible iPhones sowie Android-Geräte. Der integrierte aufklappbare Standfuß ermöglicht eine flexible Nutzung sowohl im Hoch- als auch im Querformat – ideal für freihändiges Videoschauen oder Videoanrufe während des Ladevorgangs.

Charge ’n‘ Go 27.000 mAh Powerbank

Das Spitzenmodell der Serie, die Charge ’n‘ Go 27.000 mAh Powerbank, ist ein leistungsstarkes Kraftpaket für Anwendende mit hohem Energiebedarf. Perfekt für Laptops, Tablets und Smartphones, verfügt diese Hochleistungs-Powerbank über die neueste PD 3.1-Schnellladetechnologie, die eine Leistung von bis zu 140 W über zwei USB-C-Anschlüsse unterstützt. Ein zusätzlicher USB-A-Anschluss mit QC 3.0 liefert bis zu 18 W für schnelles Aufladen. Drei Geräte können gleichzeitig aufgeladen werden, was sie ideal für den flexiblen, gemeinsamen Gebrauch macht. Das digitale TFT-Display zeigt den aktuellen Ladestatus und die Wattzahl in Echtzeit an und nutzt ein farbcodiertes System für eine intuitive Anzeige. Diese Powerbank wird in Kürze erhältlich sein.

Verfügbarkeit und empfohlene Verkaufspreise (UVP)

Die Charge ’n‘ Go-Serie ist ab sofort europaweit im autorisierten Fachhandel erhältlich, das Topmodell mit 27.000mAh wird in Kürze folgen. Die empfohlenen Verkaufspreise sind:

Charge ’n‘ Go Essentials 5.000 mAh Power Bank: 29,99 €

Charge ’n‘ Go Essentials 10.000 mAh Power Bank: 44,99 €

Charge ’n‘ Go Essentials 20.000 mAh Power Bank: 59,99 €

Charge ’n‘ Go 10.000 mAh Power Bank mit Ständer: 54,99 €

Fotos und Video-Downloads: https://cloud.profil-pr.com/index.php/s/pJDYtMsa4BtRNBs

YouTube Videos:

Charge ’n‘ Go Essentials Power Banks: https://youtu.be/nbRSLXf-CMs

Charge ’n‘ Go 10,000mAh Power Bank mit Ständer: https://youtu.be/nh2SKlcFokM

Über Verbatim

Die weltweit anerkannten Produkte von Verbatim werden in mehr als 120 Ländern verkauft. Die Produktpalette umfasst optische Speichermedien, USB-Flash-Laufwerke, Speicherkarten, Festplatten, Solid-State-Laufwerke (SSDs), Mobil- und Desktop-Zubehör, Gaming-Zubehör und 3D-Druck-Filamente. Verbatim gehört zu CMC Magnetics, einem taiwanesischen Unternehmen und dem weltweit größten Hersteller von optischen Medien.

Die regionalen Hauptsitze von Verbatim sind: Verbatim Americas – Charlotte, Nordamerika; Verbatim Asia Pacific – Melbourne, Australien; Verbatim EUMEA – Eschborn, Deutschland; Australien; Verbatim Japan – Tokio, Japan.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.verbatim-europe.com.