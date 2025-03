Thüringer Waldquell Plus Waldhimbeere: Neue spritzige Erfrischung mit fruchtigem Geschmack

Thüringer Waldquell will im wichtigen Trendsegment Wasser Plus weiter wachsen und verstärkt sein Portfolio um eine kalorienfreie Erfrischung mit einem Hauch Himbeergeschmack.



Schmalkalden, 25. März 2025: Thüringens Marktführer bei Mineralwasser sorgt für mehr Belebung und Vielfalt im wachsenden Wasser Plus-Segment. Ab dem 1. April 2025 ist Thüringer Waldquell Plus Waldhimbeere im 12 x 0,75 L Glas-Mehrweggebinde erhältlich.



Zweite fruchtige Mineralwasser-Alternative

Thüringer Waldquell Plus Waldhimbeere ist spritziges Thüringer Waldquell Mineralwasser mit einem Hauch Himbeergeschmack aus natürlichem Himbeeraroma. Die neue Erfrischung ist zucker- und kalorienfrei – ideal für gesundheitsbewusste Konsumenten. „Sie ergänzt die im vergangenen Jahr im gleichen Gebinde erfolgreich eingeführte Sorte Thüringer Waldquell Plus Zitrone“, sagt Saskia Huneke, Marketingleiterin bei Thüringer Waldquell. „Gerade die Geschmacksrichtung Himbeere erfreut sich im Wasser Plus-Markt wachsender Beliebtheit. Damit bieten wir jetzt gleich zwei fruchtig leckere Alternativen zum klassischen Mineralwasser. Wie schon die Sorte Plus Zitrone wird auch Thüringer Waldquell Plus Waldhimbeere im Handel direkt neben unserem Mineralwasser platziert. Das unterstreicht die Nähe zum klassischen kalorienfreien Durstlöscher.“



Umsatzstarkes und umweltfreundliches Gebinde

Thüringer Waldquell setzt klar auf Qualität und Nachhaltigkeit. „Das Segment Wasser Plus mit Kohlensäure gehört zu den dynamischen Wachstumstreibern im Erfrischungsgetränkemarkt. Als Marktführer profitieren wir von diesem Trend. Wir freuen uns, mit Thüringer Waldquell Plus Waldhimbeere einen weiteren Schritt in diesem Trendsegment zu gehen“, so Saskia Huneke. Mit dem umweltfreundlichen und umsatzstarken 0,75 L GDB-Glas-Mehrweggebinde unterstreicht Thüringer Waldquell zudem seinen nachhaltigen Markenanspruch.



Umfangreiche Kommunikation

Die Markteinführung von Thüringer Waldquell Plus Waldhimbeere wird von einer reichweitenstarken 360-Grad-Kampagne im Vertriebsgebiet Thüringen begleitet. Dabei kommen neben Großflächenplakaten, Ganzsäulen, Station Videos und Roadside Screens auch Funkspots, Addressable TV, Social Media und Onlinewerbung zum Einsatz. Am POS wird die Kommunikation mit aufmerksamkeitsstarken Erlebnisplatzierungen, Samplingaktionen und Zweitplatzierungsdisplays fortgeführt.



Über Thüringer Waldquell:

Die Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH mit Sitz in Schmalkalden ist ein Tochterunternehmen der HassiaGruppe. Die HassiaGruppe ist ein Familienunternehmen mit einer rund 160-jährigen Firmengeschichte. Der leistungsstärkste Brunnen Thüringens beschäftigt 150 Mitarbeiter inklusive 6 Azubis. Unter den drei Marken Thüringer Waldquell, Rennsteig und VITA COLA werden aktuell insgesamt 54 verschiedene Getränke abgefüllt.