ELO ECM-Fachkongress 2025: An Digitalisierung als Basis für Zukunftssicherheit führt kein Weg vorbei

Weit über 1000 Besucher bei Jahresauftaktveranstaltung der ELO Digital Office GmbH:

Stuttgart, 25.03.2025 – Dass an der Digitalisierung als Basis für

Zukunftssicherheit kein Weg vorbeiführt, hat der ELO ECM-Fach-

kongress am 20. März eindrucksvoll gezeigt. Schon das Motto „Sicher

in die digitale Zukunft“ hatte darauf eingestimmt. Gemeinsam mit

mehr als 40 Partnern in der begleitenden Fachausstellung hat ELO

Digital Office das Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle in Stuttgart

„gerockt“: Weit über 1000 Teilnehmer waren dem Ruf nach Stuttgart

gefolgt, um das Neueste rund um das Enterprise-Content-Management

(ECM) von ELO zu erfahren. Im Fokus stand das Top-Thema Künstliche

Intelligenz (KI), gefolgt von der E-Rechnungspflicht sowie innovativen

Integrationen in Drittsysteme.

Traditionsgemäß eröffnete ELO Geschäftsführer Karl Heinz Mosbach den

Kongress, in diesem Jahr mit seiner Keynote: „Die richtige Digitali-

sierungsstrategie als tragende Säule für den Unternehmenserfolg“.

Danach weihte Dr. Marco Freiherr von Münchhausen das Publikum in

seine Strategie der effektiven Selbstmotivation ein. Dirk-Peter Kuballa,

Experte des Finanzministeriums Schleswig-Holstein, brachte die Zuhörer

dagegen gewohnt unterhaltsam auf den neuesten Stand in Sachen E-

Rechnungspflicht.

Nach der Mittagspause erwartete die Besucher ein breites Spektrum an

Fachvorträgen rund um die Digitalisierung von Unternehmensprozessen:

Diese hatten z. B. die Einbindung Künstlicher Intelligenz in das

Dokumentenmanagement der Zukunft oder die Low-Code-Entwicklung

zum Thema. Zudem waren tiefgreifende Integrationen in die Microsoft-

Systemwelten Business Central und Microsoft 365 sowie

systemübergreifende Prozesse in das ERP-Umfeld Inhalt der Vorträge.

Abgerundet haben das Ganze digitale Lösungen zum einen für

Fachbereiche wie Buchhaltung, Personal- sowie Vertragswesen. Zum

anderen zur Verwaltung mit E-Akten, zum Sitzungsmanagement oder zu

Teamwork und Meetings in digitalen Arbeitsräumen.

Referenzkunden und Kooperationspartner am Mikrofon

Auf großes Interesse stießen die Berichte aus der Praxis renommierter

Referenzkunden zu ihren Erfahrungen mit der ELO Software. Am

Rednerpult standen die MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung

GmbH, der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck, die

Kemmler Baustoffe GmbH, die ProCredit Bank sowie die Nürnberger

Wach- und Schließgesellschaft.

Nicht minder spannend waren die Vorträge der Kooperationspartner

über Gemeinschaftsprojekte. Die DATEV-Experten klärten über die

effiziente Verarbeitung eingehender Rechnungen mit Hilfe der Software

ELO for DATEV auf. Am Vortag hatte ELO die DATEV eG im Rahmen des

Partnertags für „1000 erfolgreiche ELO for DATEV-Projekte“ mit einem

Award ausgezeichnet – und für die langjährige vertrauensvolle

Zusammenarbeit gewürdigt. Den Mehrwert einer nahtlosen Verzahnung

ihrer Zeiterfassungssoftware mit der ELO Personalakte beschrieb

dagegen die Reiner SCT. Grundlage ist die Schnittstelle ELO for timeCard.

„Wir sind hoch erfreut über die herausragende Resonanz auf unser

Jahresauftaktevent sowie auf den am Vortag abgehaltenen Partnertag.

Wir sehen uns als Treiber der Digitalisierung in all ihren Facetten. Daher

arbeiten wir kontinuierlich an Lösungen, um unsere Kunden bei der

Bewältigung immer neuer Herausforderungen zu unterstützen, sei es die

2025 eingeführte E-Rechnungspflicht oder die vielfältigen Möglichkeiten

der Künstlichen Intelligenz“, freut sich Karl Heinz Mosbach. Auch die ELO

Business Partner zeigten sich hoch zufrieden mit dem Kongress und den

dort mit einer Vielzahl von Interessenten geknüpften Kontakten.