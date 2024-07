vaulticx: Sichere Datenaustauschplattform gestartet

Zero-Knowledge für echte Datensicherheit: vaulticx startet starkes B2B-Kollaborationstool

Geldern, 12. Juli 2024: Die tacticx Development GmbH bringt mit vaulticx eine innovative Lösung für den sicheren Austausch von Nachrichten und Dateien auf den Markt. In Zeiten zunehmender Cyberbedrohungen konzentriert sich vaulticx auf das B2B-Geschäft und verspricht eine hochsichere, einfach zu bedienende Plattform, die den Datenschutzanforderungen gerecht wird und den Kommunikationsbedarf moderner Unternehmen abdeckt. Mit einer Zero-Knowledge-Sicherheitsarchitektur sollen so geschäftliche Kommunikationsdaten geschützt werden.

Zero-Knowledge-Architektur für sensible Geschäftsdaten

vaulticx wurde mit einem klaren Fokus auf Sicherheit entwickelt und erfüllt zu 100% die Anforderungen der DS-GVO. Das Unternehmen ist ISO 27001-zertifiziert und die Plattform wird in Deutschland gehostet, wodurch höchste Standards für Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet werden. Durch eine echte Ende-zu-Ende Verschlüsselung und die Zero-Knowledge-Architektur schützt vaulticx sensible Geschäftsinformationen vor Cyberkriminellen, während auch die Plattform selbst keinerlei Zugriff besitzt.

„Unsere technischen Maßnahmen sind so der Schlüssel, um den rechtlichen und anwenderorientierten Vorgaben gerecht zu werden. Insbesondere im B2B-Geschäft – doch auch darüber hinaus – sind geschäftliche Daten im Visier von Cyberkriminellen, wir bieten daher eine echte Lösung für die sichere Kollaboration im Geschäftsverkehr“, erklärt Ingo Wolff, CEO der tacticx Development GmbH.

Umfassende Datensicherheit für B2B-Kommunikation bei intuitiver Usability

Trotz der hohen Sicherheitsstandards bleibt vaulticx einfach zu bedienen. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Unternehmen, Nachrichten und Dateien schnell und sicher auszutauschen, ohne dass aufwendige Schulungen notwendig sind. vaulticx ist so skalierbar und wächst mit den Anforderungen der Nutzer:innen, bietet flexible Anpassungsmöglichkeiten und ist mehrsprachig verfügbar.

„vaulticx ist so benutzerfreundlich wie ein Webmail-Client und gleichzeitig hochsicher. Diese Kombination macht es zur perfekten Lösung für B2B-Unternehmen, die eine zuverlässige und einfach zu bedienende Kommunikationsplattform suchen. Heutzutage sind Daten und robuste IT-Sicherheitsarchitekturen der Schlüssel, um sich gegen die wachsenden digitalen Bedrohungen zu wappnen. Mit unserer Plattform wollen wir den Austausch zwischen Unternehmen weiter optimieren und Cyber-Risiken minimieren,“ betont Marius Treu, zweiter CEO der tacticx Development GmbH.

Die tacticx Development GmbH entwickelt innovative Anwendungen. Der Fokus liegt dabei auf der höchstmöglichen Sicherheit durch zertifizierte Entwicklungs- und Betriebsprozesse.

