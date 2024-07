Motivation im Change: Waren wir früher alle motivierter?

Früher war alles besser, einfacher – und wir alle vielleicht auch motivierter? Redner und Motivational Speaker Stephan Meyer betrachtet den Mythos Motivation nicht durch die nostalgisch rosarote Brille, sondern mit wissenschaftlichem Hintergrund und gestützt auf die aktuellen Erkenntnisse zu Changemanagement und zukünftige Veränderungen. Nicht umsonst wird er daher auch Dr. Change genannt.

Der promovierte Wirtschaftspsychologe und Motivational Speaker setzt sich seit Jahren intensiv damit auseinander, was Menschen antreibt, Change nicht nur anzunehmen, sondern selbst anzustoßen. Mit seinem Wissen unterstützt Dr. Stephan Meyer Unternehmen dabei, ihr Changemanagement zu revolutionieren. Seine Vorträge sind visionäre Vorwärtsimpulse, mit denen er faszinierend, wie kein anderer Redner Motivation für Veränderungen auf der Bühne entfacht. Denn Tatsache ist: Motivation selbst unterliegt derzeit einem Change, der Unternehmen in Zukunft auf eine harte Probe stellen wird.

Das Magazin Business Punk berichtete kürzlich über eine neue Studie der Universität des Saarlandes, in der die Daten von über einer halben Million Menschen aus 113 Ländern auf ihre Motivation hin ausgewertet wurden – und das bei fortlaufenden Befragungen über einen Zeitraum von 30 Jahren. Das erschreckende Ergebnis: Motivation ist auf einem Sinkflug und das ist eine altersübergreifende Entwicklung. Wer bislang über die jüngeren Generationen und ihren mangelnden Arbeitswillen schimpfte, kann sich an seiner eigenen Nase packen. Denn auch für ältere Generationen wie die Baby Boomer hat die Arbeit immer weniger Bedeutung. Motivation ist also keine Frage der Generationszugehörigkeit, sondern eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung.

Und der nimmt sich Stephan Meyer als motivierender Redner an. Schließlich ist die Diagnose „Missed Motivation“ ein Fall für Dr. Change, für den er ganz eigene Behandlungsmethoden entwickelt hat und als Motivational Speaker in seinen Vorträgen teilt. Für ihn steht fest: Veränderungen, ob persönlich oder beruflich, stellen unsere Motivation immer wieder auf die Probe. Die großen Changes der Gegenwart wie Technologie, Globalisierung und Künstliche Intelligenz liefern dafür ständig neue Herausforderungen. Und genau hier setzt Redner Dr. Stephan Meyer an, indem er aufzeigt, wie wir diesen Veränderungen mit einer positiven Grundeinstellung begegnen und welche Motivationspotenziale in einem erfolgreichen Changemanagement stecken. Seine Vorträge nehmen die Unsicherheiten und Ängste vor dem, was die Zukunft an Veränderungen für uns bereithält. Stattdessen begeistern sie dafür und lassen sein Publikum ins proaktive Handeln kommen.

Für den Motivational Speaker und Dr. Change Stephan Meyer steckt in jedem Change eine Chance – man muss sie nur erkennen und seine individuellen Motivationsquellen kennen. Denn wir selbst sind es, die bestimmen, wie sich unsere Motivation in Zukunft ändern wird.

Internationaler Keynote Speaker Dr. Stephan Meyer.

Kontakt

Dr. Stephan Meyer

Stephan Meyer

Anthipolochagou Georgiou Savva 26, Shop 1-2 –

8201 Paphos

+491749427327



https://www.redner-veraenderung-psychologie.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.