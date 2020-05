Urlaub in Bayern / Rhön – Ferienwohnung Schmitt eröffnet

Ein neuer Stern für Urlauber – Ferienwohnung Schmitt in Bad Kissingen, Stadtteil Poppenroth öffnet neu renovierte Ferienwohnung

In Ruhe Frühstücken – und zwar dann wann immer man möchte! Urlaubszeit flexibel gestalten und selbst entscheiden, wann und was man essen will! Ungestört, ganz für sich sein, ohne den Trubel von anderen Urlaubern ausgesetzt zu sein! Günstig und gut in Wohlfühlatmosphäre wohnen! – Dies alles sind nur einige Vorteile, die Sie in einer Ferienwohnung genießen können.

Familie Schmitt bietet eine komplett neu renovierte, modern eingerichtete, helle Ferienwohnung in Bad Kissingen an. Die helle, ruhige im Grünen gelegene ca. 80 m² große Ferienwohnung mit separatem Eingang ist ideal für 2 Personen geeignet. Durch eine Schlafcouch im Wohnzimmer ist eine Belegung von bis zu 4 Personen möglich. Eine moderne Einbauküche mit Herd (Cerankochfeld), Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank (inkl. kleines Gefrierfach) sowie Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Eierkocher, Handmixer sowie Geschirr und Töpfen lassen keine Wünsche übrig. Die ca. 12 m² große Terrasse ist überdacht und mit Lounge Möbel ausgestattet. Weitere Informationen über Ausstattung und Preise finden Sie auf der Internetseite www.ferienwohnung-schmitt-badkissingen.de Hier finden Sie auch eine virtuelle Tour durch die helle, moderne Ferienwohnung.

Umgeben von Natur und Naherholungsgebieten bietet der Standort der Ferienwohnung Schmitt einen idealen Startpunkt für verschiedene Aktivitäten. Laut einer repräsentativen Emnid-Umfrage ist Bad Kissingen bekanntester Kurort Deutschlands. Hier gibt es allerhand zu entdecken. Die KissSalis Therme Bad Kissingen wurde von Travelbook zur “besten Therme Deutschlands” gekürt! Wanderer und Mountainbiker werden sich in der Rhön mit ihrer einzigartigen Landschaft wohlfühlen.

Der Kreuzberg sowie die Wasserkuppe und der Wildpark Klaushof sind ein Besuch wert. Die Städte Bad Neustadt an der Saale, Schweinfurt, Würzburg, Fulda, Meiningen erreichen Sie bequem mit dem Auto.

Genießen Sie unbeschwerte Tage in der Ferienwohnung Schmitt in Bad Kissingen. Buchen Sie jetzt ihren Urlaub.

Wir bieten eine neu renovierte Ferienwohnung in Bad Kissingen, Stadtteil Poppenroth.

Besuchen Sie unsere Webseite und machen Sie Urlaub in der bayerischen Rhön.

Ihre Familie Schmitt

Firmenkontakt

Ferienwohnung Schmitt

Sylvia Schmitt

Goldbachstraße 4

97688 Bad Kissingen

09736 1793

info@ferienwohnung-schmitt-badkissingen.de

https://www.ferienwohnung-schmitt-badkissingen.de

Pressekontakt

Marketing Centrum

Bernd Hartmann

Röderweg 11

97792 Riedenberg

09749 9300156

info@marketing-centrum.com

https://www.marketing-centrum.com

