Soundcast startet in Deutschland und bietet HiFi für Draußen!

Drinnen kann jeder – Soundcast kann auch draußen! Die mobilen Outdoor-Lautsprecher der US-Audio-Experten überzeugen durch exzellenten Premium-Klang.

Hargesheim, 29.Mai 2020 – Schluss mit Kompromissen! Soundcast beweist mit seinen wetterfesten, mobilen Lautsprechern, dass sich Outdoor-Tauglichkeit und hervorragender HiFi-Klang nicht ausschließen. Mit dem Start der Marke in Deutschland schlägt die erfolgreiche US-Audio-Schmiede nun ein neues Kapitel in ihrer über zehnjährigen Firmengeschichte auf. Ein Grund zu feiern! Keine Sorge, falls dabei der Lautsprecher schmutzig wird – die Reinigung per Gartenschlauch ist kinderleicht.

Bester Outdoor-Klang für jeden Anlass

Das vielseitige Soundcast Line-up reicht von kompakten Alltagsbegleitern wie VG1 und VG3 über klangstarke Kraftpakete wie VG5 bis hin zu audiophilen Meisterstücken wie VG7 und VG7 Special Edition, die selbst große Gärten mühelos beschallen. Alle Modelle von Soundcast folgen dabei einer gemeinsamen Design-Philosophie: Sie verbinden erstklassigen HiFi-Sound, modernste Technik, einzigartige Mobilität und kompromisslose Outdoor-Tauglichkeit. Diese Lautsprecher sind am sonnigen Strand genauso zu Hause wie auf schneebedeckten Bergen, beim romantischen Picknick im Park, bei der schweißtreibenden Gartenarbeit, im gemütlichen Biergarten oder im malerischen Cafe.

High-End-Technik für audiophilen Musikgenuss

In jedem wetterfesten Gehäuse eines Soundcast Lautsprechers stecken neueste Technik und Knowhow. Es werden ausschließlich hochwertige Komponenten verbaut – perfekt abgestimmt mit der langjährigen Erfahrung der US-Audio-Experten von Soundcast. Das garantiert eine beeindruckende Klangbühne bei jeder Lautstärke sowie exzellenten 360-Grad-Stereo-Sound, ausgewogene, kräftige Bässe und eine optimale Wiedergabe hochauflösender Quellen. Mit aktuellen Codecs wie Hi-Def AAC, aptX™ und aptX™ Low Latency und praktische Features wie TWS (TrueWireless™ Stereo) kommen auch anspruchsvolle Musik-Fans auf ihre Kosten.

Soundcast VG1 – Der Kompakte

Das kleinste Modell im Line-up ist der Soundcast VG1, der trotz seiner kompakten Abmessungen bereits höchste Ansprüche an die Musikwiedergabe erfüllt: Zwei 1,5-Zoll-Treiber sowie ein rückseitig abstrahlender passiver Bass sorgen für ein volles Klangbild mit 15 Watt RMS-Stereoleistung. Durch seine IP67-Zertifizierung machen dem Lautsprecher auch Tauchgänge von einem Meter Tiefe nichts aus. Bis zu 15 Stunden Laufzeit garantieren selbst bei langen Ausflügen an den Baggersee oder an den Strand ausdauernden Musikgenuss. Der 3,5-mm-Stereo-Eingang wird ergänzt durch einen 3,5-mm-Stereo-Ausgang – was den VG1 zu einem praktischen Bluetooth-Empfänger für andere Lautsprecher werden lässt.

Soundcast VG3 – Der Praktische

Eine ganz neue Klangwelt eröffnet der Soundcast VG3. Das durchdachte Design garantiert einen beeindruckenden 360-Grad-Sound und der nach unten abstrahlende Subwoofer sorgt dafür, dass die Lieblingsmusik auch unter freiem Himmel optimal zur Geltung kommt. Selbst an heißen Sommertagen ist der Lautsprecher ein zuverlässiger Begleiter – er widersteht Temperaturen von +60°C bis zu -20°C und darf mit seiner IP64-Zertifizierung auch bei unerwarteten Regengüssen draußen bleiben. Weitere Besonderheiten sind der wechselbare Akku-Pack für bis zu 21 Stunden Audiowiedergabe sowie die Touch-Bedienung, die auch mit nassen Fingern funktioniert – Soundcast hat an alles gedacht.

Soundcast VG5 – Der Robuste

Wer einen großen Outdoor-Lautsprecher für den entspannten Nachmittag im Garten sucht und dabei auf voluminösen 360-Grad-Klang Wert legt, der fährt mit dem Soundcast VG5 goldrichtig. Üppige 3-Zoll-Treiber, ein nach unten abstrahlender Subwoofer und der optimal für den Outdoor-Einsatz abgestimmte, dynamische EQ sorgen für beeindruckenden Stereo-Sound bis in den letzten Garten-Winkel. Der VG5 ist ebenfalls IP64 zertifiziert und verfügt darüber hinaus über einen wechselbaren Akku-Pack für bis zu zehn Stunden Audiowiedergabe. Starker Bonus: Er dient gleichzeitig als praktische Powerbank und versorgt Mobilgeräte bei Bedarf mit Strom.

Soundcast VG7 und VG7 Special Edition – Starke Champions

Premium-Sound ohne Kompromisse bieten die High-End Outdoor-Modelle Soundcast VG7 und das unbestrittene Soundcast Flaggschiff VG7SE. Diese Lautsprecher setzen Maßstäbe: 60 Watt RMS (VG7) oder 120 Watt RMS (VG7SE) Gesamtleistung sowie 3-Zoll-Lautsprecher an allen vier Gehäuseseiten sorgen für glasklaren, kraftvollen 360-Grad-Stereo-Klang und treibende Bässe, die auch den anspruchsvollsten Partygast zum Tanzen bringen – gerne auch bis in die Abendstunden, dank über 15 Stunden Akkulaufzeit. Mit ihren wetterfesten Key-Pads, IP64-Zertfifizierung und wechselbaren Abdeckungen sind diese Lautsprecher darüber hinaus extra robust und werden auch mit versehentlich verschütteten Getränken oder Blütenstaub spielend fertig.

Soundcast VGtx – Der Übermittler

Wer seine geliebten Lautsprecher ins drahtlose Zeitalter überführen möchte, wird den Soundcast VGtx feiern. Mit bis zu 50 Metern Bluetooth-Konnektivität, Low-Latency-Modus und seinem optischen TOSLINK-Eingang bietet diese praktische Zubehör-Lösung eine kabellose Verbindung allerhöchster Güte.

Preise und Verfügbarkeit

Das Soundcast Line-up ist ab sofort online und im ausgesuchten Fachhandel verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind:

Soundcast VG1: 120,00 Euro (UVP inkl. MwSt.)

Soundcast VG3: 250,00 Euro (UVP inkl. MwSt.)

Soundcast VG5: 469,00 Euro (UVP inkl. MwSt.)

Soundcast VG7: 869,00 Euro (UVP inkl. MwSt.)

Soundcast VG7SE: 1.110,00 Euro (UVP inkl. MwSt.)

Soundcast VGtx: 109,00 Euro (UVP inkl. MwSt.)

Qualcomm® ist eine eingetragene Marke der Qualcomm Incorporated in den USA und anderen Ländern. aptX™ ist eine eingetragene Marke der Qualcomm Technologies International, Ltd., in den USA und anderen Ländern. Qualcomm aptX™ ist ein Produkt der Qualcomm Technologies International, Ltd.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch beyerdynamic ist lizenziert. Andere Marken und Handelsnamen gehören den jeweiligen Inhabern.

Über Soundcast

Soundcast ist die Marke für audiophile Abenteurer. Menschen, die sich abseits der ausgetretenen Pfade bewegen, die neue Musik entdecken, technische Perfektion schätzen und die auch draußen nicht auf beste Klangqualität verzichten wollen.

Unsere Lautsprecher erfüllen höchste Ansprüche. Sie bieten exzellenten Sound, egal ob im Wohnzimmer oder in der freien Natur. Mit Soundcast ist es ganz einfach, die Welt zu entdecken und die eigene Lieblingsmusik zu genießen – ohne sich um Regengüsse, Staub, Sand, Hitze oder Kälte zu sorgen.

Firmenkontakt

AUDIOWERK e.Kfm.

Paul Rogers

Schulstrasse 30

55595 Hargesheim

0671/213542-0

soundcast@rtfm-pr.de

http://www.audiowerk.eu

Pressekontakt

rtfm GmbH

Frank Erik Walter

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

soundcast@rtfm-pr.de

http://www.audiowerk.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.