Überzeugend anders

Blanke Systems GmbH – MEAT & GREET

Seit 2020 setzt der Iserlohner Systemanbieter im Bereich Fliesenzubehör Blanke Systems GmbH auf eine ganz eigene Form der Kundenansprache: MEAT & GREET. Nicht ohne Grund haben die im September an insgesamt 12 Terminen stattfindenden informativen und „schmackhaften“ Kundenevents in der BLANKE MEHRWERTSTATT mittlerweile Kultstatus. Kompakte Fachinformationen gepaart mit abwechslungsreichen Gesprächen in angenehmer Atmosphäre und einem gemeinschaftlichen Self-Cooking an Feuertonnen lockten auch in diesem Jahr mehr als 400 Interessierte nach Iserlohn.

Neben fachlichem Austausch erhalten die Teilnehmenden der MEAT & GREET-Events auch immer einen kleinen Einblick in die umfangreiche Blanke-Welt. In je drei Impulsvorträgen stellten auch in diesem Jahr Marketingleiterin Jana Trant gemeinsam mit dem Leiter des Innendienstes Andreas Richter, Karl-Friedrich Westerhoff, Leiter der Anwendungstechnik und Produktentwicklung Flächenheizung, und Jürgen Pietsch, Leiter der Anwendungstechnik und Entwicklung von Fliesenzubehörsystemen, neueste Produkte und Systeme vor.

Nach einem kurzen, aber intensiven Exkurs in die digitale Welt von Blanke, konnten die Gäste als Erste einen Blick auf die im Herbst 2023 bzw. Frühjahr 2024 verfügbaren neuen Produkte von Blanke werfen. Ganz im Trend des Klimaschutzes und der damit verbundenen Reduktion von CO2-Emissionen stehen die beiden neuen Flächenheiz- und Kühlsysteme BLANKE PERMATOP ECO und BLANKE PERMATOP NATURE. Beide Trockenbausysteme sind auf die Nutzung von regenerativen Wärmeerzeugern abgestimmt und überzeugen durch einen ressourcenschonenden Materialeinsatz. Auch wurden Erweiterungen im Bereich Heizkreisverteiler und Regelungstechnik präsentiert.

Für den modernen Duschplatz stehen neben den bewährten Lösungen jetzt sechs weitere attraktive und trendige Farben in der NEW YORK EDITION zur Auswahl. Damit lassen sich von der nützlichen Eckablage ECKBERT über die BLANKE FLIESEN-ABSCHLUSSSCHIENEN bis hin zu der Profilserie BLANKE CUBELINE Duschbereiche in eleganten Farben gestalten. Daneben sind auch Gefälle- und Duschprofile und Rostabdeckungen der Linienentwässerung in den neuen Farben Moonstone, Urban Grey, Cotton, Smoke, Greige und Midnight Black auf Anfrage lieferbar.

Einmal mehr bestätigte sich für alle Gäste der diesjährigen MEAT & GREET-Events, dass die Blanke Produkte und das gesamte Team nicht nur begeisternd, sondern auch überzeugend anders sind.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Firmenkontakt

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Jana Trant

Stenglingser Weg 68-70

58642 Iserlohn

+49 (0)2374 – 507 245



https://www.blanke-systems.de

Pressekontakt

Flüstertüte – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

+49 221 2789004



http://www.fluestertuete.de

Bildquelle: Blanke