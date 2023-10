Portfolio erweitert: CybeReady präsentiert maßgeschneidertes Security Awareness Training für kleine und mittlere Unternehmen

Abwehrbereitschaft gegen Cyberangriffe erhöhen

10. Oktober 2023 – CybeReady, ein führender Anbieter von Security Awareness Training, bietet ab sofort eine neue Version seiner Trainingsplattform an. Diese wurde speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit 25 bis 150 Mitarbeitern entwickelt. Die neue Version der Schulungslösung ist auf die Herausforderungen von KMU zugeschnitten, um Cybersecurity Training noch effektiver, kostengünstiger und benutzerfreundlicher zu machen.

„Da immer mehr große Unternehmen und Konzerne in Cybersicherheitstools investieren, nehmen Hacker zunehmend kleine und mittlere Unternehmen ins Visier“, sagt FBI Supervisory Special Agent Michael Sohn gegenüber CNBC in einem Bericht darüber, was KMU tun können, um sich vor Hackern zu schützen. „Unsere wichtigste Botschaft an diese Unternehmen ist, wachsam zu bleiben.“

Trotz der enormen Cyberbedrohungen sind viele kleine und mittelständische Unternehmen durch begrenzte Ressourcen eingeschränkt. Ihnen fehlt ein eigenes IT-Sicherheitsteam oder gar ein Chief Information Security Officer (CISO). Das neue KMU-optimierte Cybersecurity Training berücksichtigt diese Herausforderungen. Die robuste Lösung für Security Training wird zu wettbewerbsfähigen Kosten bereitgestellt und ist auf Unternehmen mit minimaler IT-Infrastruktur und minimalem Supportpersonal zugeschnitten.

Zu den erweiterten Funktionen zählen:

– AutoPilot-Modus, um sicherzustellen, dass das Training out of the box läuft. Dadurch wird der Zeit- und Ressourcenbedarf der IT- oder Personalabteilung reduziert.

– Vollständige Compliance mit nur einem Klick – so ist das Unternehmen jederzeit für Sicherheitsaudits gerüstet.

– Regelmäßige Schulung der Mitarbeiter, um zu gewährleisten, dass sie immer auch die neuesten E-Mail-Phishing-Taktiken kennen (im Gegensatz zu periodischen Schulungen, die sich als weit weniger effektiv erwiesen haben).

– Adaptive Phishing-Simulationen ermöglichen, die Schulung an die einzelnen Aufgabenbereiche, Abteilungen, Standorte und Risikogruppen der Mitarbeiter anzupassen. Dadurch werden neue Mitarbeiter und Mitarbeiter mit hohem Risiko häufiger geschult.

– Automatisch erstellte Fortschrittsberichte (wöchentlich und monatlich) mit detailliertem Benchmarking.

– Beschleunigtes Onboarding, um das Security Awareness Training ohne Verzögerung zu starten.

– Der durchschnittliche Zeitaufwand für die Bereitstellung und Ausführung der Trainingslösung beträgt etwa eine Stunde pro Quartal.

CybeReadys Lösung für KMU zeichnet sich durch messbare Ergebnisse und eine intuitive Bedienung aus. Durch die „Autopilot“-Funktion können Unternehmen einfach regelmäßiges Cybersecurity Training mit Phishing-Simulationen und kleinen Lerneinheiten einführen. Diese sind auf die Position, die Abteilung, den Standort und die Risikogruppe jedes Mitarbeiters zugeschnitten.

Ziel ist es, KMU bei der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften zu unterstützen und Risiken schnell zu reduzieren, auch wenn die Ressourcen begrenzt sind.

„Wir verstehen die Dynamik kleiner und mittlerer Unternehmen, in denen Entscheidungsträger häufig mehrere Aufgaben unter einen Hut bringen müssen. Daher haben wir eine Lösung entwickelt, die einfach zu implementieren und zu verwalten ist“, sagt. „Wir wollen sicherstellen, dass selbst die kleinsten Unternehmen ihre Teams optimal ausstatten können, um sich gegen die Flut von Cyberbedrohungen zu schützen. Kein Unternehmen ist zu klein für Hacker, und mit CybeReady ist kein Unternehmen zu klein, um sich zu schützen.“

Hier erfahren Sie mehr über Security Awareness Training für KMU: https://cybeready.com/de/sme.

CybeReady bietet eine effektive Lösung für Security Trainings, die Unternehmen weltweit ohne IT-Aufwand von Security Awareness zur Cyber Readiness führt. Im Vergleich zu anderen Lösungen bindet das Awareness Training von CybeReady mehr Mitarbeiter ein – effektiver, regelmäßiger und einfacher. Das anpassungsfähige, leichte Security Training-Programm garantiert eine Reduzierung der Risikogruppe bei Mitarbeitern um 80 %. Die Lösung von CybeReady ist bereits bei Hunderten von Unternehmen weltweit im Einsatz, darunter die Kion Group, Skoda Auto, NatWest, SodaStream, ING, Teva Pharmaceuticals oder Avid Technology. CybeReady wird vollständig verwaltet und ist damit die Security Awareness Trainings-Lösung mit den niedrigsten Gesamtbetriebskosten (TCO), die heute verfügbar ist. CybeReady wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, mit Niederlassungen im Silicon Valley und in London. Weitere Infos unter www.cybeready.com

Firmenkontakt

CybeReady Learning Solutions Ltd

Dirk Rausse

Rav-Ashi St. 5

6939539 Tel-Aviv

+49 151 1248 7475



http://www.cybeready.com

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Sprengel

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

+49 2661-912600



http://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.