Übernachten in der Wüste

Luxuriöses Übernachten im Herzen der Rub al-Khali Wüste im Anantara Qasr al Sarab Desert Resort

Für alle, die von einem einzigartigen Erlebnis inmitten einer der eindrucksvollsten Wüsten der Welt träumen, bietet das Anantara Qasr al Sarab Desert Resort eine Oase des Komforts im Herzen der Rub al-Khali Wüste, dem „Leeren Viertel“. In dieser atemberaubenden Kulisse können Gäste luxuriös übernachten und gleichzeitig das faszinierende Abenteuer Wüste hautnah erleben.

Nur etwa eine Stunde von Abu Dhabi entfernt, führt die Anreise über eine gut ausgebaute Straße immer weiter in die einsame Wüstenlandschaft. Die Reise endet an den eindrucksvollen Toren des Wüstenhotels, dessen erdfarbene Türme an eine Festung aus 1001 Nacht erinnern. Beim Betreten des Resorts erwartet die Gäste das Ambiente eines orientalischen Palasts, begleitet von traditioneller Musik, sprudelnden Brunnen und einem Empfang mit erfrischenden Datteljoghurts.

Das Anantara Qasr al Sarab verwöhnt mit luxuriös ausgestatteten Zimmern, darunter Suiten mit Terrassen und weitreichendem Blick über die Sanddünen. Nach einem Tag voller Erkundungen können sich Gäste im Poolbereich entspannen und die exzellente Gastfreundschaft genießen, während die Poolboys kühle Tücher und Wasser reichen – alles, was man für einen erholsamen Wüstenaufenthalt braucht.

Für Abenteuerlustige bietet das Resort spannende Aktivitäten: Jeep-Safaris, Kamelritte und Wanderungen auf die Dünen in den frühen Morgen- und Abendstunden. Besonders reizvoll ist das Dune Bashing im Jeep, bei dem die Gäste durch die Dünen „surfen“ und die Naturkräfte der Sandlandschaft hautnah erleben. Bei Sonnenuntergang können die Besucher einen der hohen Sandberge erklimmen, um das magische Licht über den roten Dünen zu genießen – ein unvergesslicher Moment in dieser einmaligen Umgebung.

Einzigartige Einblicke in die Flora und Fauna der Wüste und die unglaubliche Ruhe, die diese Landschaft ausstrahlt, prägen den Aufenthalt. Das Erlebnis wird von erfahrenen Guides begleitet, die lokale Kenntnisse und faszinierende Geschichten über die Natur und Kultur der Region teilen. Selbst Herausforderungen wie das Befreien des Jeeps aus dem Sand können zu einem authentischen Wüstenabenteuer gehören.

**Über das Anantara Qasr al Sarab Desert Resort:**

Das Anantara Qasr al Sarab Desert Resort in Abu Dhabi ist ein luxuriöses Wüstenhotel, das modernen Komfort und traditionelle arabische Gastfreundschaft verbindet. Mit atemberaubenden Ausblicken, erstklassigem Service und aufregenden Aktivitäten bietet das Resort ein unvergessliches Wüstenerlebnis für alle, die das Besondere suchen.

