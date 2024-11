Delta präsentiert auf der Electronica 2024 innovative Stromversorgungen und kabellose Ladelösungen für eine breite Palette von Anwendungen

MÜNCHEN, 11. November 2024 – Delta, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energiemanagement und Anbieter von IoT-basierten intelligenten grünen Lösungen, wird auf der Electronica 2024 seine fortschrittlichen Stromversorgungen und kabellosen Ladelösungen für die Automatisierung, medizinische Geräte, autonome Industriefahrzeuge und erneuerbare Energien vorstellen. Zu den vorgestellten Produkten gehören Force-GT DIN-Schienen-Stromversorgungen für Windturbinensysteme, PMS-Schaltschrank-Stromversorgungen für die Lagerautomatisierung, MOOVair kabellose Ladesysteme für Industriefahrzeuge und vieles mehr – allesamt entwickelt, um Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz zu verbessern.

„Wir bei Delta EMEA haben uns verpflichtet, energieeffiziente, zuverlässige und robuste Stromversorgungslösungen zu liefern, die die Produktivität und die Energieeinsparungen der industriellen Assets unserer Kunden erhöhen“, sagt Kenny Tan, Head of Industrial, Medical, and Lighting (IML) bei Delta Electronics in der EMEA-Region. „Indem wir uns den kritischen Herausforderungen in den Bereichen erneuerbare Energien, Automatisierung, autonome Fahrzeuge und anderen wachsenden Branchen stellen, ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Abläufe zu optimieren und ihren zukünftigen Erfolg voranzutreiben.“

Deltas hochmoderne Lösungen sind auf die Schlüsselsektoren des Industriemarktes zugeschnitten, darunter:

DIN-Schienen-Netzteile: Lösungen für Windkraftanlagen

Die DIN-Schienen-Netzteile der Force GT-Serie von Delta sind für den kontinuierlichen und stabilen Betrieb von Windturbinensteuerungen ausgelegt. Mit den DIN-Schienen-DC-USV-Modulen und Redundanzmodulen von Delta, die ein N+1-Design unterstützen, gewährleisten diese Netzteile eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen und optimieren die Steuerungsmechanismen für Windturbinensysteme.

Netzteile für die Schalttafelmontage und DIN-Schienenmontage für die Lagerautomatisierung

Die PMS-Netzteile von Delta für die Schalttafelmontage bieten eine hervorragende Leistung für Lagerautomatisierungssysteme und liefern Spitzenleistung für motorbetriebene Vorgänge wie Förderbänder und Cobots. Ausgestattet mit PMBus-Kommunikation für die Echtzeitüberwachung und integriertem PFC zur Reduzierung von Blindleistungsverlusten verbessern sie die Betriebseffizienz und erfüllen gleichzeitig strenge Zertifizierungsstandards. Darüber hinaus eignet sich die LYTE II DIN-Schienen-Serie aufgrund ihres geringen Stromverbrauchs im Leerlauf ideal für Schaltschränke.

Kabellose Ladesysteme für Industriefahrzeuge

Die drahtlosen Ladesysteme MOOVair von Delta mit einer Leistung von 1 kW bis 30 kW revolutionieren den Ladevorgang für fahrerlose Transportfahrzeuge, autonome mobile Roboter und Gabelstapler und bieten eine Effizienz von bis zu 95 Prozent bei einem Laderaum von nur 150 mm. Die MOOVair-Serie verfügt über ein IP69-zertifiziertes Design, das vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit in rauen Umgebungen schützt. Sie sind wartungsfrei und einfach zu integrieren und unterstützen eine nahtlose Automatisierung mit CANopen®-Kommunikation, wodurch Zuverlässigkeit und Flexibilität für Hersteller von Industriefahrzeugen gewährleistet werden. Ein weiteres Highlight ist das modulare Ladesystem MOOVbase, das eine beeindruckende Ladegeschwindigkeit von bis zu 225 A bietet, mit allen Flottenmanagementsystemen kompatibel ist und sichere und zuverlässige Lösungen für das kontakt- und kabelbasierte Laden bietet, wodurch eine optimale Leistung für Hersteller von Industriefahrzeugen gewährleistet wird.

Während sich der Industriesektor weiter in Richtung größerer Effizienz, Autonomie und Nachhaltigkeit entwickelt, bleibt Delta an der Spitze der Energieinnovation. Auf der Electronica 2024 haben Besucher die Möglichkeit, die neuesten Lösungen von Delta in Live-Demonstrationen zu erkunden und sich mit Experten auszutauschen, um zu erfahren, wie diese Innovationen zu Leistungsverbesserungen im gesamten Industriesektor führen können. Besuchen sie Delta vom 12. bis 15. November in Halle A4-202 auf der Messe München, um die Zukunft der Strom- und Ladelösungen aus erster Hand zu erleben.

Über Delta

Delta, das 1971 gegründet wurde und an der Börse Taiwans notiert ist (WKN:2308), ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten mit einem umfassenden Portfolio an IoT-basierten, intelligenten Energiesparsystemen und -lösungen. Das Unternehmen deckt die Bereiche Industrieautomation, Gebäudeautomation, Telekommunikation, Rechenzentrumsinfrastruktur, Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays, die die Entwicklung von intelligenter Fertigung und nachhaltigen Städten vorantreiben, ab. Als ein weltweit führendes Unternehmen, das sich von seinem Leitbild „Innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft“ leiten lässt, nutzt Delta seine Kernkompetenz in hocheffizienter Leistungselektronik und sein ESG-orientiertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsbüros, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Geschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für seine geschäftlichen Leistungen, innovativen Technologien und sein Engagement im Bereich ESG erhalten. Seit 2011 ist Delta in 13 aufeinanderfolgenden Jahren im DJSI World Index der Dow Jones Sustainability™ Indizes gelistet. Delta wurde außerdem dreimal mit der CDP-Doppel-A-Liste für seinen substanziellen Beitrag zu Fragen des Klimawandels und der Wassersicherheit ausgezeichnet und erhielt sieben Jahre in Folge die Auszeichnung Supplier Engagement Leader für seine kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette.

Ausführliche Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

Firmenkontakt

Delta Electronics

Judy Wu

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

+31208003906



http://www.delta-emea.com

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Sebastian Wuttke

Herrmann-Weinhauser Straße 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 36



http://www.hbi.de

Bildquelle: @ Delta Electronics