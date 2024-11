Cyntec präsentiert hochintegrierte Leistungsmagnetik- und Stromsensoren für Automobilanwendungen auf der Electronica 2024

MÜNCHEN, 11. November 2024 – Cyntec, ein weltweit führender Anbieter von Leistungselektronik und passiven Komponenten, wird seine neuesten Entwicklungen im Bereich der Strom-, Signal- und Widerstandbasierten Lösungen für die Automobilindustrie auf der Electronica 2024 präsentieren. Am Stand A6-203 wird Cyntec SMD-Drosseln, Hochleistungsmagnetik und Shunt-Module ausstellen, die die Funktionsfähigkeit von Fahrzeugen bei gleichzeitiger Kosteneffizienz optimieren. Cyntec ist führend in dieser Entwicklung und bietet innovative Hardware-Lösungen, die es unseren Kunden ermöglichen, ihre Nachhaltigkeits- und Leistungsziele zu erreichen.

„Das rasante Wachstum von Software-definierten Fahrzeugen treibt bedeutende Veränderungen voran. Automobilhersteller sind bestrebt, die Fahrzeugfunktionen zu erweitern und gleichzeitig die Kosteneffizienz zu wahren. Durch die Integration der innovativen Lösungen von Cyntec in Steuergeräte, OBC/ DC-DC-, Traktionswechselrichter- und BMS-Systeme können unsere Automobilkunden von Vorteilen wie verbesserter Energieeffizienz und Signalaufbereitung profitieren, das für schnelleres Laden und größere Reichweite in E-Mobilitätsanwendungen beiträgt“, sagt Christian Gellmann, Automotive Business Manager, Cyntec EMEA. „Mit unserem Know-how und führenden Position in der Entwicklung von magnetischen und passiven Komponenten mithilfe fortschrittlicher elektromagnetischer, mechanischer und thermischer Simulationswerkzeuge, ermöglicht Cyntec eine effiziente Energieumwandlung, Größen- und Gewichtsreduzierungen sowie eine genaue Strommessung, unter Einhaltung von AEC-Q- und erweiterten Zuverlässigkeitsstandards.“

Im Austellungsbereich wird Cyntec seine neuesten Entwicklungen vorstellen:

-ACDC/ Gleichrichter-Filter für Traktionswechselrichter: Ein hochmoderner Filter für Traktionsanwendungen, der die Vorteile der umspritzten Isoliertechnik nutzt, bietet eine 35%ige Größenreduzierung und 30%ige Gewichtsreduzierung. Dieses kompakte Design ist ideal für Elektrofahrzeuge und EMV-Abschirmung.

-Formgepresste PFC-Drossel: Mit Cyntecs ultra-dichtem Formkern, bei dem die gesamte Drosselfläche zu den magnetischen Eigenschaften beiträgt, reduziert diese PFC-Drossel die Systemgröße und das Gewicht. Sie bietet zudem den Vorteil einer gleichmäßigen Temperaturverteilung. Diese Komponente kann für 800V/22kW-On-Board-Ladeanwendungen eingesetzt werden.

Das Cyntec-Team lädt die Messeteilnehmer ein, während der Electronica 2024 vom 12. bis 15. November den Stand in Halle A6-203 zu besuchen und zu erfahren, wie Automobil-ECU- und xEV-Anwendungen von seinen fortschrittlichen Komponentlösungen profitieren können.

Über Cyntec

Seit 1991 ist Cyntec, ein taiwanesisches Unternehmen, führend in der Forschung und Entwicklung von Leistungselektronikkomponenten, miniaturisierten und hochintegrierten Lösungen. Die Produktlinien umfassen magnetische & passive Komponenten, Leistungsmodule, HF- und optische Module, die für Kunden in den Bereichen Cloud-Computing-Equipment, Automobil, IoT, Industrie und anderen Marktsegmenten bestimmt sind.

Mit seinem Marktverständnis und seinem fundierten Wissen über elektronische Materialien und Prozesse produziert Cyntec eine breite Palette von Innovationen mit höchster Leistung, Genauigkeit und Leistungsdichte.

