TriFinance ist Top Consultant 2021

Kundenzufriedenheit ist die ehrlichste Auszeichnung. Deshalb benotet die

compamedia-Gesellschaft seit 2010 die Leistungen von Mittelstandsberatern anhand der

Bewertungen ihrer Kunden. Den besten verleiht sie das Qualitätssiegel TOP CONSULTANT. In

diesem Jahr zählt erstmals das Düsseldorfer Beratungsunternehmen TriFinance zu den

Preisträgern und belohnt damit den erfolgreichen Weg der letzten Jahre.

Der Wettbewerb untersucht wissenschaftsbasiert die Qualität der Beratungsarbeit. Dazu befragt die

wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung kürzlich betreute Unternehmen des

Teilnehmerfeldes nach ihren Urteilen in sechs Kategorien. Das Ergebnis sind Noten auf Basis

ehrlicher Kundenurteile, die TOP CONSULTANT branchenweit zu einem begehrten Gütesiegel

machen. Und mit dem sich jetzt auch TriFinance schmücken darf.

“Die Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung unserer Arbeit.”, freut sich Geschäftsführer Erik Heinrich.

“Sie belohnt das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Lösungen für jede Situation

zu finden – mit wissenschaftlich bestätigter Kundenzufriedenheit.” TriFinance unterstützt seine Kunden

konzeptionell und operativ bei der Entwicklung und Umsetzung passender Lösungen im

Finanzbereich – unter anderem bei der Optimierung von Strukturen und Prozessen sowie beim

Vorantreiben von Digitalisierungsprojekten. Mittlerweile ist TriFinance auch in Frankfurt, München und

Hamburg vertreten und nach stetigem Wachstum auf der Suche nach neuen Consultants. Auch dabei

kann die Auszeichnung helfen: “Das Siegel schafft Vertrauen, da es unseren hohen

Qualitätsanspruch unterstreicht.”, so Heinrich. “Die Kunden können es als Orientierung nutzen,

während neue Bewerber erkennen: Wir wollen hoch hinaus.”

Hoch hergehen darf es am 26. November. Dann kommen alle Preisträger des Jahrgangs zum 7.

Deutschen Mittelstands-Summit in Ludwigsburg zusammen. Als Mentor des Wettbewerbs wird

Bundespräsident a. D. Christian Wulff dort jedem Top-Consultant persönlich gratulieren.

TriFinance ist ein auf die Finanzfunktion von Unternehmen spezialisiertes, internationales Beratungsunternehmen in den Bereichen Consulting, Interim Management und Personalberatung. Mit rund 800 Mitarbeitern in der Unternehmensgruppe und 100 Mitarbeitern deutschlandweit unterstützt TriFinance branchenübergreifend namhafte Kunden u.a. aus Industrie, Handel und Dienstleistung und berät seine Kunden in allen Fragen und bei allen Herausforderungen der Finanzfunktion.

TriFinance unterstützt seine Kunden sowohl konzeptionell bei der Entwicklung passender Lösungen als auch operativ bei der Umsetzung und Implementierung.

Kontakt

TriFinance GmbH

Henrike Düerkop

Klaus-Bungert-Str. 5a

40468 Düsseldorf

021117142561

marketing@trifinance.de

http://www.trifinance.de

