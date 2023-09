Tixeo bei der Public IT Security (PITS) 2023 in Berlin

Treffen Sie Tixeo beim Fachkongress für Cybersecurity in Staat und Verwaltung

Teltow, 05. September 2023 – Tixeo, europäischer Marktführer für hochsichere Video-Kollaboration und die einzige Technologie, die von der französischen Behörde für Cybersicherheit (ANSSI) zertifiziert wurde, nimmt auch dieses Jahr an der Public IT Security (PITS) in Berlin teil. Der Kongress findet am 20. und 21. September im Telekom-Hauptsitz in Berlin statt.

Tixeo wird an beiden Messetagen vor Ort präsent sein. Country Manager DACH, Valentin Boussin, steht Fachbesuchern und Interessierten an Stand 11 zum Austausch zur Verfügung.

Die PITS 2023 steht unter dem Motto „Digitales Immunsystem“. IT-Verantwortliche aus Staat und Verwaltung, von Nachrichtendiensten, aus dem Bereich Verteidigung und der Wissenschaft diskutieren elementare Fragen der Cybersicherheit, aktuelle Trends und Sicherheitsfragen. Ein Dauerbrenner dabei ist das Thema „Geschützte Kommunikation“ unter anderem bei Remote Work.

Tixeo ist das führende europäische Unternehmen für hochsichere Video-Kollaboration. Die Lösung von Tixeo ist Secure by Design, datensouverän und garantiert absolute Vertraulichkeit in der Kommunikation. Tixeo verfügt über die CSPN-Zertifizierung der französischen ANSSI (Nationale Agentur für Computer- und Netzsicherheit Frankreichs), welche das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als gleichwertig zu einem Zertifikat nach der Beschleunigten Sicherheitszertifizierung (BSZ) anerkennt.

Firmenkontakt

Tixeo GmbH

Valentin Boussin

Rheinstraße 11

14513 Teltow

+49 (0)3328-4772639



https://www.tixeo.com/de/

Pressekontakt

HBI GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Straße 73

81673 München

+49 89 99 38 87 -30



http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.