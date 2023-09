Asahi Kasei präsentiert diversifizierte Materiallösungen für Batterien und Kreislaufwirtschaft auf der Fakuma 2023

Düsseldorf und New York, 5. September 2023 – Das japanische Technologieunternehmen Asahi Kasei wird vom 17. bis 21. Oktober 2023 vielfältige Materiallösungen für sichere und kompakte Batteriekomponenten, verbesserte Konnektivität und Leichtbau sowie eine optimierte Kreislaufwirtschaft auf der Fakuma 2023 vorstellen.

Thermoplastische Verbundwerkstoffe für EV-Batterieanwendungen

Asahi Kasei legt bei der diesjährigen Fakuma einen besonderen Fokus auf seine breite Palette an Materialien für leichte, kompakte und sichere Batterielösungen für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen entwickelt derzeit den neuen endlosfaserverstärkten Thermoplasten LENCEN™, und wird das Material bei der Fakuma zum ersten Mal auf einer europäischen Fachmesse vorstellen. Dieser Verbundwerkstoff besteht aus Endlosglasfasergeweben und Folien aus Polyamid 66. Aufgrund seiner Zugfestigkeit, seiner hohen Wärmebeständigkeit und seiner mechanischen Eigenschaften eignet sich das Material für einen verbesserten Aufprallschutz und die Gewichtsreduzierung von EV-Batterien.

Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen ein thermoplastisches unidirektionales Band (CFRTP-UD-Tape), das sowohl recycelte Endloskohlefasern als auch das LEONA™ Polyamid des Unternehmens verwendet. Das CFRTP-UD-Tape weist eine höhere Festigkeit als Metall auf und kann für Fahrzeugrahmen und -karosserien verwendet werden.

Asahi Kasei zeigt außerdem Kühlrohre für EV-Batteriemodule aus dem modifizierten Polyphenylenether (m-PPE) XYRON™ sowie Transportträger für 2170 Rundzellenbatterien auf der Basis des m-PPE-Partikelschaums SunForce™ vorstellen.

Lösungen für verbesserte HUDs und Glasersatz

AZP™ ist ein transparenter Kunststoff, der die optischen Eigenschaften konventioneller Polymere übersteigt. Mit einer Doppelbrechung von nahezu null, die der von Glas entspricht, und einer hervorragenden Designfähigkeit ermöglicht dieses Material eine hohe Durchlässigkeit und geringe Farbverfälschungen aus allen Winkeln. Klare Bilder ohne Farbverfälschungen und Unschärfen können in polarisierten optischen Geräten wie AR/VR-Headsets und Head-up-Displays (HUDs) erzielt werden. Das hochwertige Aussehen bleibt auch erhalten, wenn das Display durch eine polarisierte Sonnenbrille betrachtet wird.

Bio-basierte Materialien und neue Recyclingtechnologie für PA66

Asahi Kasei wird weiterhin eine biobasierte und kompostierbare Cellulosenanofaser (CNF) vorstellen. Dieses Material besteht aus Baumwoll-Linters, einem Abfallprodukt der Baumwollernte, und zeichnet sich durch eine hohe Hitzebeständigkeit und die Fähigkeit zur Netzwerkbildung aus. CNF-verstärktes Polyamid eignet sich durch seine guten mechanischen Eigenschaften, einer hohen Maßgenauigkeit und einer glatten Oberflächenanmutung für Anwendungen im 3D-Druck.

Die effiziente und kostengünstige Reinigung der Anlagen nach der Kunststoffverarbeitung stellt für viele Unternehmen eine große Herausforderung dar. Asaclean™ ist der weltweit führende Anbieter von kommerziellen Reinigungsmitteln für Kunststoffverarbeitungsmaschinen. Zu den Vorteilen gehören schnellere Umrüstungen und damit ein verringerter Stillstand der Maschinen, die wirksame Entfernung von Farb-/Kohlenstoffverunreinigungen, eine geringere Ausschussquote, sowie eine höhere Produktivität und Kosteneinsparungen.

Asahi Kasei präsentiert auch seine umfassenden Lösungen für einen nachhaltigen Materialkreislauf von PA66 unter Verwendung von biobasierten Rohstoffen und einer neuen Technologie für das chemische Recycling. Gemeinsam mit dem japanischen Partnerunternehmen Microwave Chemical arbeitet das Unternehmen an einer Recyclingmethode für PA66 unter Verwendung von Mikrowellen. Mit dem Prozess können die Monomere Hexamethylendiamin (HMD) und Adipinsäure (ADA) mit geringem Energieaufwand und hoher Ausbeute extrahiert und für die Herstellung von neuem PA66 wiederverwendet werden.

Asahi Kasei wird in Halle B5, am Stand 5319 ausstellen. Weitere Informationen finden Sie auf der Landing Page: https://fakuma.asahi-kasei.eu/de

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 48.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (1. April 2022 – 31. März 2023) einen Umsatz von 20,2 Milliarden Euro (2.726 Milliarden Yen). „Creating for Tomorrow“. Mit diesem Slogan verweist die Asahi Kasei Gruppe auf die gemeinsame Mission all ihrer Unternehmen, mit nachhaltigen Produkten und Technologien Menschen in aller Welt zu einem besseren Leben und Wohnen zu verhelfen.

„Creating for Tomorrow“. Mit diesem Slogan verweist die Asahi Kasei Gruppe auf die gemeinsame Mission all ihrer Unternehmen, mit nachhaltigen Produkten und Technologien Menschen in aller Welt zu einem besseren Leben und Wohnen zu verhelfen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

