nLighten übernimmt Proximity Data Centres

Mit Proximitys Netzwerk von leistungsstarken Edge-Rechenzentren erweitert nLighten seine Präsenz auf den britischen Markt

Amsterdam, 5. September 2023 – nLighten, eine digitale Infrastrukturplattform von I Squared Capital, einem führenden globalen Infrastrukturinvestor, hat die Übernahme von Proximity Data Centres abgeschlossen. Proximity ist eine führende regionale Plattform im Vereinigten Königreich mit zehn Carrier-neutralen Edge-Rechenzentren in Birmingham, Bridgend, Bristol, Chester, Leeds, Liverpool, Milton Keynes, Nottingham, Rugby und Swindon. RBC Capital Markets fungierte als Finanzberater für nLighten bei dieser Transaktion.

„Durch organisches Wachstum und strategische Akquisitionen in diesem Jahr, hat sich nLighten zu einer der führenden paneuropäischen Edge-Rechenzentrumsplattformen mit 26 Rechenzentren, einer potenziellen Kapazität von 53 Megawatt und 130 Mitarbeitern entwickelt“, sagt Mohamed El Gazzar, Senior Partner von I Squared Capital in London. „Wir freuen uns, dass nLighten so schnell gewachsen ist und sich auf den drei größten Rechenzentrumsmärkten Europas etabliert hat: in Deutschland, Frankreich und im Vereinigten Königreich.“

Als ein reifer Markt mit großen Wirtschaftsregionen, die von einer besseren lokalen Verteilung der Rechenzentren profitieren können, ist das Vereinigte Königreich eine logische Wahl für die Expansion von nLighten. Proximitys Netzwerk von leistungsstarken Rechenzentren, sein guter Ruf sowie seine Agilität und die beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Erschließung lokaler Märkte, versetzen das Unternehmen in eine gute Ausgangsposition, um die zunehmende Verlagerung hin zum Edge-Markt im ganzen Land zu bewältigen.

Die regionale Verteilung der Rechenzentren von Proximity passt gut zur Strategie von nLighten, Rechenzentren in regionale Märkte zu integrieren, und die hohen Nachhaltigkeitsstandards von Proximity decken sich mit nLighten, das den ökologischen Fußabdruck seiner Rechenzentren reduzieren möchte. Die zehn Rechenzentren von Proximity beziehen derzeit 100 Prozent ihres Stroms aus erneuerbaren Energien, und das Unternehmen beabsichtigt, diesen Bezug auch bei voller Auslastung beizubehalten.

Angesichts der sich entwickelnden Standards für die Datensouveränität in Europa plant nLighten, das operative Management seiner Rechenzentren im Land zu belassen und legt großen Wert auf die Identifikation mit dem britischen Markt.

„Die Übernahme von Proximity bringt uns unserem Ziel, die führende paneuropäische Edge-Rechenzentrumsplattform zu schaffen, einen großen Schritt näher“, sagt Harro Beusker, Mitbegründer und CEO von nLighten. „Die Edge-Rechenzentren von Proximity passen hervorragend in unser Portfolio, und das bestehende Management-Team, die Mitarbeiter und die Assets bilden eine solide Grundlage für unsere Ambitionen im Vereinigten Königreich.“

„Die Zugehörigkeit zu nLighten wird es uns ermöglichen, die Erweiterung unseres Portfolios an neuen Produkten und Dienstleistungen, die auf den Edge-Computing-Markt zugeschnitten sind, zu beschleunigen“, kommentiert John Hall, Mitbegründer und Managing Director von Proximity. „Darüber hinaus werden wir in der Lage sein, Kunden, die ein breites Netzwerk von Rechenzentren über mehrere europäische Standorte hinweg suchen, eine sehr umfassende Lösung anzubieten.“

Über Proximity Data Centres

Proximity Data Centres betreibt ein schnell wachsendes, vertrauenswürdiges Netz regionaler, Carrier-neutraler Edge-Rechenzentren im Vereinigten Königreich. Diese ermöglichen es den Kunden, ihre Daten in wichtigen regionalen Märkten in der Nähe des Endnutzers zu platzieren. Proximitys Netzwerk aus skalierbaren Edge-Einrichtungen erfüllt individuelle Kundenanforderungen, von spezifischen regionalen Rechenzentrumsdiensten bis hin zu Rollouts an mehreren Standorten. Durch die Wahl des Netzwerks von Edge-Rechenzentren von Proximity maximieren Unternehmen, Public-Cloud- und Content-Service-Provider-Organisationen ihren Wettbewerbsvorteil durch geringere Latenzzeiten, verbesserte Reaktionszeiten und reduzierte Transitkosten.

Die Rechenzentren entsprechen den Tier-3-Industriestandards und erfüllen die Anforderungen von ISO 9001 (Qualität), 14001 (Umwelt) und 27001 (Sicherheit) und beziehen ihren Strom zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen. Den Kunden wird eine umfassende Unterstützung vor Ort, eine Umstellung und ein Onboarding angeboten. Für maximalen Komfort wird ein einfaches Kundenvertragsmodell mit einem einzigen Satz von SLAs angeboten, die je nach Bedarf einen oder mehrere Standorte abdecken. Der Umfang der Dienstleistungen wird auf die regionale Nachfrage zugeschnitten.

nLighten ist eine digitale Infrastrukturplattform von I Squared Capital durch seinen ISQ Global Infrastructure Fund III. Wir entwickeln innovative Edge-Rechenzentren, die über die wichtigsten Wirtschaftszentren verteilt sind, um regionalen, nationalen und weltweiten Unternehmen, privaten Nutzern und mobil tätigen Arbeitnehmern einen erstklassigen Netzwerkzugang zu bieten.

Mit der strategischen Verteilung seiner Edge-Rechenzentren arbeitet nLighten daraufhin, europaweit in allen wichtigen Städten flächendeckend präsent zu sein und europaweit Zugang zu niedrigen Latenzzeiten und Nähe zu den Endnutzern zu bieten. Die nLighten Edge-Rechenzentren werden so konzipiert, dass sie die steigende Nachfrage nach schnellerer und zuverlässigerer Datenverarbeitung und -speicherung befriedigen und gleichzeitig die Umwelt schonen.

nLighten wurde im Jahr 2021 von einem Kernteam mit langjähriger Erfahrung und breitem Fachwissen im Bereich Rechenzentrum gegründet. Die Hauptmotivation des Teams war es, den nächsten Schritt für die Rechenzentrumsbranche zu schaffen und Edge-Rechenzentren mit dem grünen Wandel in Einklang zu bringen.

nLighten hat sich zum Ziel gesetzt, mehrere führende Edge-Rechenzentrumsplattformen in Europa zu errichten und zu betreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.nlighten.eu

