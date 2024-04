Tipp Oil auf Erfolgskurs in der Ukraine

Die Firma Tipp Oil Manufacturer GmbH. Co.KG die als Hersteller für Schmierstoffe und chemische Erzeugnisse zuständig ist,

mit weltweit erstem Pfandsystem für Kunststoffgebinde namens “ Rebottle“ geht ein exklusiver Rahmenvertrag für Lieferungen ein, mit der Firma WK Holz Ltd.

für ganz Ukraine. Herr Dr. Sebastian Maier, Geschäftsführer der Firma Tipp Oil würdigt den Geschäftsführer der Firma WK Holz Ltd Herrn Kruk Viktor Pavlovich

für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen beider Unternehmen für den Aufbau in der Ukraine mit dem Pfandsystem von Tipp Oil zwecks Umweltschutz

und Nachhaltigkeit auf der Energie- und Gas-Veranstaltung im Dezember 2023 wurde die Firma WK Holz LTD. Mit der höchsten Auszeichnung zwecks Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Geehrt. Herr Geschäftsführer Dr. Sebastian Maier ist dankbar zwecks der Kooperation und weiteren Umsetzung in der Ukraine, geplant ist es bis 2026 einige Standorte in der Ukraine aufzubauen sowie Bezugsquellen zwecks Rückgabe der leeren Kunststoffflaschen für Endverbraucher und Händler.

Ihr Spezialist für Qualitätsschmierstoffe

Made in Germany

Tipp OIL Motorenöle sind das Ergebnis modernster Entwicklung – maßgeschneidert für moderne Hightech-Motoren. Unsere Öle für Motoren sind leistungsstark, kraftstoffsparend, extrem belastbar und bieten maximalen Verschleißschutz.

Motorenöle von TIPP OIL bieten optimalen Schutz und hohe Leistungsfähigkeit des Motors für alle Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen – sei es auf dem Bau, in der Spedition oder in der Landwirtschaft.

Firmenkontakt

Tipp Oil Manufacturer GmbH.Co.KG

Dr. Sebastian Maier

Am Langen Kamp 2

59192 Bergkamen

023079703274

023079703275



http://www.tippoil.de

