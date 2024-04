PR-Erfolge strategisch steigern: Detaillierte Einblicke und maximale Reichweite von Online Pressemitteilungen

Der Online-Presseverteiler PR-Gateway etabliert sich als eine führende Plattform für die effiziente Verbreitung von Online Pressemitteilungen über ein breites Spektrum an digitalen Kanälen. Durch den Zugang zu einer Vielzahl von Presseportalen, spezialisierten Fachportalen und Online-Magazinen ermöglicht PR-Gateway Unternehmen aus allen Branchen, ihre Online-Sichtbarkeit zu steigern und ihre Nachrichten mit minimalem Aufwand gezielt zu platzieren. Der besondere Vorteil: Die Pressemitteilungen werden direkt auf den ausgewählten Portalen veröffentlicht und sind in den Suchmaschinen und in Google News sofort sichtbar.

Effiziente Kommunikationspakete für jedes Geschäftsmodell

Um den sich stetig wandelnden Anforderungen im Bereich der digitalen PR gerecht zu werden, hat PR-Gateway seine Angebotspalette erweitert und stellt seinen Kunden nun maßgeschneiderte Bundle-Angebote zur Verfügung:

Jahresflat Angebot: Für nur 349,- EUR erhalten Kunden derzeit ein spezielles Paket für Einsteiger, bestehend aus 10 Online Pressemitteilungen und 10 detaillierten Auswertungen über die Verbreitung und Wirkung dieser Nachrichten (sog. Premium-Reports). Dies entspricht einer Ersparnis von über 45% gegenüber dem Einzelkauf.

Wer regelmäßig Pressemitteilungen versendet, dem ermöglicht das Monatsflat Angebot für 209,- EUR den Zugang zu demselben Umfang an Services – 10 Online-Pressemitteilungen plus 10 detaillierte Auswertungen (Premium-Reports ) – eine Kostenersparnis von über 50 % gegenüber den Einzelleistungen.

Flexibilität in der Online PR

Durch die Auswahl zwischen verschiedenen Modellen von Jahres- oder Monats-Paketen gibt PR-Gateway Unternehmen die Möglichkeit, ihre Online-Kommunikation individuell nach ihren Bedürfnissen und Zielen zu gestalten. Die Kombination aus Pressemitteilungen und einer umfassenden Dokumentation ihrer Reichweite unterstreicht den einzigartigen Wert, den PR-Gateway im Bereich der digitalen Unternehmenskommunikation bietet. Angesichts dieser Optionen stellt sich die Frage, welche Strategie am besten zur Erreichung der individuellen Kommunikationsziele beiträgt.

Jahresflats: Für Einsteiger und für gezielte Kampagnen

Die Jahresflat eignet sich ideal für Einsteiger und Unternehmen, die eine kontinuierliche und strategisch geplante Präsenz in der digitalen Landschaft anstreben. Durch die Verteilung der Pressemitteilungen über das Jahr verteilt, können Nutzer dauerhafte und nachhaltige Kommunikationskampagnen realisieren, die ihre Botschaften verstärken und ihre Zielgruppen regelmäßig erreichen. Die begleitenden Premium-Reports liefern detaillierte Einblicke in die Performance jeder Veröffentlichung, ermöglichen eine fortlaufende Optimierung der Inhalte und stärken so die Gesamtwirkung der PR-Bemühungen.

Monatsflats: Für langfristige und nachhaltige PR-Strategien

Die Monatsflat ist speziell dafür konzipiert, Unternehmen eine konsistente und nachhaltige Kommunikationsstrategie zu ermöglichen. Mit der Möglichkeit, innerhalb eines Monats ein regelmäßiges Kontingent an Pressemitteilungen zu veröffentlichen, bietet dieses Abo-Modell die ideale Plattform für eine fortlaufende Medienpräsenz. Es unterstützt Unternehmen nicht nur dabei, wichtige Ereignisse und Produktneuheiten effektiv zu bewerben, sondern auch dabei, eine kontinuierliche Beziehung zu ihrem Publikum aufzubauen und zu pflegen. Durch die regelmäßige Veröffentlichung von Inhalten können Unternehmen eine dauerhafte Sichtbarkeit erzielen, die Markenbindung stärken und eine tiefergehende Botschaft vermitteln. Die enthaltenen Premium-Reports liefern dabei wichtige Erkenntnisse, die es ermöglichen, die Kommunikationsstrategie fortlaufend zu verfeinern und den langfristigen Erfolg zu sichern.

Berichtsoptionen bei PR-Gateway: Basis und Premium für optimierte Kommunikationsstrategien

Um den Unternehmen bei der Messung und Optimierung ihrer Kommunikationsstrategien zu helfen, bietet PR-Gateway zwei Arten von Berichten an: Den sogenannten Basis-Report und den Premium-Report. Der Basis-Report bietet eine Übersicht aller erreichten PR-Portale und Online-Medien, inkl. Veröffentlichungsdatum und Direktlink zu den Suchergebnissen. Der Premium-Report erweitert die Möglichkeiten des Basis-Reports erheblich mit einer dynamischen Datenaktualisierungen zum aktuellen Status der Veröffentlichungen, aktuellen Suchergebnisse nach verschiedenen Schlüsselkennzahlen (KPIs) und Rankingsund die Besucher und Page-Impressions pro Monat. Zusätzlich bietet er Unternehmen und Agenturen die Möglichkeit, den Report als Whitelabel-Dokument im personalisierten Corporate Design abzurufen, um ihn für das interne Reporting und Clipping zu verwenden. Auch die Dokumentation sowie Darstellung der Ergebnisse in verschiedenen Dateiformaten (PDF, XLS, CSV), einschließlich der Option zur Weiterleitung per E-Mail, wird durch den Premium-Report ermöglicht. Diese umfangreichen Informationen und Anpassungsoptionen unterstützen Unternehmen, PR-Manager und Agenturen dabei, den Erfolg ihrer Kommunikation genau zu analysieren und ihre digitale Strategie entsprechend effektiv anzupassen.

Mit den aktuellen Angeboten bietet PR-Gateway seinen Nutzern eine umfassende Lösung, die nicht nur die Veröffentlichung ihrer Online Pressemitteilungen vereinfacht, sondern auch wertvolle Einblicke in deren Performance liefert. Dieser strategische Ansatz ermöglicht es Unternehmen, nicht nur ihre Reichweite zu optimieren, sondern auch einen tieferen Einblick in die Wirksamkeit ihrer Kommunikationsstrategien zu erhalten.

Jetzt mehr erfahren

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

Firmenkontakt

ADENION GmbH/PR-Gateway

Melanie Tamblé

Merkatorstraße 2

41515 Grevenbroich

+49 2181 160 22 55

+49 2181 7569 199



http://www.pr-gateway.de

Pressekontakt

ADENION GmbH/PR-Gateway

Nadine Redlich

Merkatorstraße 2

41515 Grevenbroich

+49 2181 160 22 55

+49 2181 7569 199



http://www.adenion.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.