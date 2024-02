Time to make new friends

Insidermesse zum Thema High School Aufenthalt im Ausland

Auslandsaufenthalte fördern Sprachkenntnisse, interkulturelle Kompetenz und Selbständigkeit – und sind deshalb gefragter denn je. Sie sind persönliche Bereicherung und Orientierung für den Lebensweg. Die als Jugendliche erworbenen Kompetenzen und Kenntnisse werden im Berufsleben oft zum entscheidenden Karrierefaktor.

Gleichzeitig wirft kaum ein Thema so viele Fragen auf wie das Leben im Ausland: Ob Gastfamilie, Schulalltag, Visum oder mögliches Heimweh – Antworten gibt es auf der High School Insidermesse. Die Messe bietet Hintergrundinformationen und Kontakte rund um High School Aufenthalte im Ausland. Interessierte bekommen von den eigens angereisten Schulvertreter:innen Informationen aus erster Hand und können ehemaligen Austauschschüler:innen direkt Fragen stellen. DFSR und Southern Cross als Organisatoren öffnen ihre über Jahrzehnte gewachsenen Netzwerke und ermöglichen so Schüler:innen wie Eltern, eigene Kontakte zu knüpfen und ihre Fragen im persönlichen Gespräch zu stellen. Ein Auslandsaufenthalt ist für Schüler:innen im Alter von 13 bis 18 Jahren möglich, unabhängig von der Schulform. Schüler:innen erhalten bei einer späteren Anmeldung für einen Auslandsaufenthalt einen Messerabatt von 150 Euro.

Im März 2024 ist die High School Insidermesse in Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart und Frankfurt am Main zu Gast. Schulvertreter:innen aus Neuseeland, Australien, USA, Kanada, Großbritannien und Irland reisen an, um Familien aus der Umgebung zu Schulaufenthalten in ihren Ländern zu beraten.

Die Insidermessen auf einen Blick:

Samstag, 9. März 2024, 10.00 – 15.00 Uhr

Helmut-Schmidt-Gymnasium, Krieterstraße 2d, 21109 Hamburg

Sonntag, 10. März 2024, 11.00 – 16.00 Uhr

Georg-Büchner-Gymnasium der Stadt Kaarst, Am Holzbüttger Haus 1, 41564 Kaarst

Samstag, 16. März 2024, 10.00 – 15.00 Uhr

Paracelsus Gymnasium-Hohenheim, Paracelsusstraße 36, 70599 Stuttgart

Sonntag, 17. März 2024, 11.00 – 16.00 Uhr

Hotel Mercure – Frankfurt Messe, Voltastraße 29, 60486 Frankfurt am Main

Der Eintritt ist frei!

Weitere Messe-Infos gibt es unter: www.southerncross.eu/messen/insidermessen

