Das IT-Beratungsunternehmen Adlon Intelligent Solutions über die Chancen der Migration von Windows 10 auf Windows 11

Ravensburg, im März 2025 – Mit dem bevorstehenden Ende des Supports für Windows 10 treibt Microsoft technologische Entwicklung und Sicherheit einmal mehr voran. In einem positiven Licht betrachtet, eröffnet sich eine einzigartige Gelegenheit für Unternehmen, ihre Gerätefarm zu modernisieren und von den neuesten technologischen Möglichkeiten und Sicherheitsstandards zu profitieren.

Chancen durch den End-of-Support?

Das Ende des Supports für Windows 10 bietet die Chance, auf modernere und sicherere Betriebssysteme wie Windows 11 umzusteigen. Windows 11 bietet lt. Microsoft zahlreiche Vorteile, darunter verbesserte Sicherheitsfunktionen, eine benutzerfreundlichere Oberfläche und eine höhere Leistung. Unternehmen können lt. dem Tech-Konzern durch ein Upgrade ihre IT-Sicherheit erhöhen und gleichzeitig die Produktivität ihrer Mitarbeiter steigern.

Herausforderung durch den End of Support

Einfacher gesagt als getan. Herausforderungen stellen die Hardware-Anforderungen der jüngsten Betriebssystem-Version dar. Viele PCs und Laptops, die in Unternehmen aktuell eingesetzt und theoretisch auch noch lange eingesetzt werden können, erfüllen die System-Anforderungen für Windows 11 nicht. Dies stellt Entscheider vor die Frage, ob sie ihre Geräte mit Windows 10 behalten oder neue Geräte mit der Umstellung anschaffen.

Welche Möglichkeiten haben Unternehmen bezüglich dem Windows 10 Support Ende?

Wer seinem Unternehmen keinem Risiko aussetzen möchte, hat folgende Möglichkeiten:

Mit Bestandsgeräten auf Windows 11 migrieren

Neue Geräte anschaffen, sollten die System-Anforderungen nicht ausreichend sein

Auf ein Mietmodell wie Device as a Service umsteigen und immer up-to-date bleiben

Vorübergehend Windows 10 mit Extended Security Updates (ESU) nutzen

Im Kontext dieser Optionen macht es Sinn, über Leasing statt Kauf nachzudenken. Mit dem Mietmodell Device as a Service (DaaS) mieten Unternehmen Geräte pro Mitarbeiter und Monat. Somit ist ihre Geräte-Infrastruktur immer up-to-date und Ihr Unternehmen gerüstet für die steigenden Anforderungen der IT-Revolution. Und das mit hohem Endpoint-Security Standard. Darüber hinaus entsteht kein Investitionsstau. Die Herausforderung in der Umstellung wird so zur echten Chance und dauerhaften Lösung in der Modernisierung der IT-Infrastruktur.

„Das Ende des Supports für Windows 10 ist eine Chance für Unternehmen, sich aus der Abhängigkeit von Betriebssystemen mit kompatiblen Geräten zu befreien und ihre IT-Infrastruktur dauerhaft zu modernisieren. Wir unterstützen unsere Kunden bei diesem Übergang entsprechend ihren Bedürfnissen. Ganz gleich, ob es um Migration, die Nutzung von ESUs zur Verlängerung der Security Updates oder die Einführung von DaaS geht,“ sagt Christian Knauer, Head of Operations des IT-Beratungsunternehmens Adlon.

Deeplinks:

Device as a Service | Der Arbeitsplatz im Mietmodell | ADLON

Windows 10 Support Ende | Das können Sie tun | ADLON

Über Adlon Intelligent Solutions

Adlon erhöht die Produktivität, Flexibilität und Innovationskraft seiner Kunden durch maßgeschneiderte IT‐Lösungen. So entstehen Wettbewerbsvorteile, die Unternehmen brauchen, um in schnellen, datengetriebenen Märkten noch besser wirtschaften und nachhaltig wachsen zu können. Die Kundenstruktur der Adlon Intelligent Solutions GmbH umfasst globale Konzerne ebenso wie mittelständische Unternehmen, von Max Müller, Meckatzer, Thüga, Haas, DRK Tuttlingen, Uhlmann über Doppelmayr, Airbus bis hin zu Rolls‐Royce Power Systems. Von den Standorten in Ravensburg, Friedrichshafen und Ulm unterstützt Adlon seine Kunden bei der digitalen Transformation. Mit Beratung, Umsetzung und Betrieb in den Geschäftsbereichen Digital Workplace und Defence Intelligence.

Fakten zu Adlon

Familienunternehmen, seit 1988

60 Mitarbeiter an 3 Standorten in Deutschland: Ravensburg, Ulm, Friedrichshafen

Zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 27001

Managed ECO‐Partner Netzwerk

IT‐Beratungsunternehmen mit Umsetzungs‐ und Betriebskompetenz für den digitalen Arbeitsplatz

Mehr Informationen unter Adlon.de

Kontakt Adlon

Ihr Ansprechpartner: Sabrina Dür

Adlon Intelligent Solutions GmbH | Albersfelder Straße 30 | 88213 Ravensburg

Tel. +49 751 7607‐715 | Mobil +49 173 61988‐15 | E‐Mail sabrina.Duer@Adlon.de

Kontakt Profil – PR-Agentur

Ihr Ansprechpartner: Martin Farjah

Profil Public Relations oHG | Humboldtstr. 21 | D-38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-387 33 22 | Fax: +49-531-387 33 44 | m.farjah@profil-pr.com