The Bloc ernennt Alessandro Seveso zum Geschäftsführer des Mailänder Büros und treibt somit die europäische Expansion voran

NEW YORK, 24. September 2024 – The Bloc, die weltweit führende Agentur für Gesundheitskommunikation, gab heute die Beförderung von Alessandro Seveso zum Geschäftsführer des Büros von The Bloc in Mailand, Italien, bekannt. Diese Beförderung verdeutlicht das anhaltende Engagement von The Bloc für Wachstum und Innovation auf dem europäischen Markt für Gesundheitskommunikation.

Die Beförderung von Seveso ist ein weiterer Schritt im Rahmen des Wachstumsplans der Agentur und wird die jüngsten globalen Partnerschaften und Akquisitionen stärken, die Zusammenarbeit mit den lokalen Kunden optimieren und gleichzeitig auch interne Talente fördern.

In dieser neu geschaffenen Position wird Seveso die Expansionsbemühungen in Italien und ganz Europa anführen und sich dabei auf die Stärkung der einzigartigen Position von The Bloc in der Gesundheitskommunikation konzentrieren. Er wird die verhaltenswissenschaftlich fundierte Kommunikationsplattform BE-COMMS und das kreative Talent der Agentur nutzen, um den Kunden Präzision, Flexibilität und Innovation zu garantieren und die Rolle des Unternehmens als Marktführer in der Gesundheitskommunikation zu festigen.

„Alessandros Ernennung zum Leiter unseres Mailänder Büros markiert die transformative Phase unserer globalen Expansion“, sagte Jennifer Matthews, Präsidentin und Global CEO von The Bloc. „Sein tiefes Verständnis des Gesundheitsökosystems und seine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden machen ihn zur idealen Führungskraft für den Ausbau unserer europäischen Präsenz.“

Seveso plant, die wichtigsten Herausforderungen der Branche anzugehen, darunter die sich verändernden Bedürfnisse der Pharmaunternehmen und die Integration von Data Mining und Technologie in kreative Prozesse. Sein Ziel ist es, die Expertise von The Bloc in den Bereichen Marketing und medizinische Kommunikation, medizinische Ausbildung, Marktzugang und Patienteneinbindung auszubauen.

„The Bloc ist auf dem besten Weg, Europa zu verändern“, erklärte Seveso. „Unser gesundheitsorientierter Ansatz, der auf modernsten Verhaltensdatenanalysen basiert, ermöglicht uns, strategische und kreative Lösungen zu liefern. Ich fühle mich geehrt, Teil eines Teams zu sein, das eine führende Rolle bei der Entwicklung der nächsten Generation der Gesundheitskommunikation im Rahmen unserer Expansion spielt.“

Unter der Leitung von Seveso wird sich das Mailänder Büro von The Bloc, das auf fast 100 Mitarbeiter angewachsen ist, auf die Stärkung seiner Struktur und die Förderung von Talenten konzentrieren, mit Schwerpunkt auf der Förderung des strategischen Denkens, der operativen Exzellenz und Effizienz.

Weitere Informationen über The Bloc und die angebotenen Dienstleistungen finden Sie unter www.thebloc.com.

The Bloc ist die einzige Agentur, die sich effektiv auf den Bereich des globalen Gesundheitswesens spezialisiert hat und die äusserst wirksame, verhaltensbasierte Kommunikationsplattform BE-COMM für globales Gesundheitsmarketing und medizinische Kommunikation anbietet. Mit 24 Jahren Erfahrung ist The Bloc die meist ausgezeichnete private Kreativagentur im Gesundheitswesen. Ihr einzigartiger und innovativer Ansatz verbindet lokales Wissen mit datengestützter Verhaltenswissenschaft. Dieser Ansatz ist in der BE-COMMS-Plattform verankert, mit dem Ziel, globale Strategien, kreative Wirkung, Kundenbindung und erfolgreiche Ergebnisse zu optimieren. Erfahren Sie mehr über die transformative Gesundheitskommunikation von The Bloc unter thebloc.com.

