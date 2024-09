Neues Logo und Redesign bei CopterTec

Fachhändler für Drohnenreparatur und -service

Kürten, September 2024 – Seit Anfang September präsentiert sich CopterTec in einem frischen Look! Mit einem neuen Logo und einem umfassenden Redesign unterstreichen wir unsere langjährige Expertise als spezialisierter DJI-Fachhändler und unseren Fokus auf innovative Drohnentechnologien. Das neue Logo symbolisiert unseren kontinuierlichen Fortschritt in der Drohnenbranche und unser Bestreben, unseren Kunden modernste Lösungen zu bieten.

Spezialisiert auf Drohnenreparaturen seit 2013

Seit 2013 sind wir Ihr zuverlässiger Partner für die Reparatur von DJI-Drohnen. Darüber hinaus bieten wir Wartungen für Copter, Gimbal und Kameras von Marken wie Parrot und Yuneec an. Unsere Werkstatt ist darauf ausgelegt, die meisten Reparaturen innerhalb von ein bis zwei Stunden durchzuführen, sodass Sie nach einem kurzen Spaziergang oder einer Kaffeepause Ihre Drohne wieder startklar mitnehmen können.

Filmproduktion und Spezialaufnahmen

Wir unterstützen Sie bei außergewöhnlichen Aufnahmen für Ihre Filmprojekte oder bei der Dokumentation von Wäldern und landwirtschaftlichen Flächen. Mit unseren Drohnen bieten wir auch Dienstleistungen wie die Erstellung von 3D-Aufnahmen und thermografischen Daten für digitale Geländemodelle an. Unsere Copter decken viele verschiedene Einsatzgebiete ab – flexibel und präzise.

Produkte für jeden Bedarf

Unser Produktsortiment umfasst renommierte Marken wie DJI, Parrot und Yuneec. Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Luft- und Bodenfotografie beraten wir Sie kompetent, um das für Sie passende Produkt zu finden. Unsere praxisnahe Expertise fließt dabei intensiv in die Beratung ein, sodass Sie sicher die beste Lösung für Ihre Anforderungen erhalten.

Flugausbildung für Anfänger und Profis

Ob Sie gerade erst mit dem Fliegen beginnen oder bereits Erfahrung gesammelt haben – unsere Flugausbildung ist für jedes Niveau geeignet. Die ausgereifte Technik unserer Drohnen ermöglicht es Ihnen, Ihre Fähigkeiten sicher auszubauen. Zudem bieten wir weiterführende Schulungen an, um einen professionellen und erfolgreichen Einsatz zu garantieren.

Mit dem neuen Logo und Design präsentieren wir nicht nur einen frischen Look, sondern auch unser fortwährendes Engagement für Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit. Besuchen Sie uns unter www.coptertec.de und erleben Sie den Unterschied.

Willkommen bei CopterTec – deinen Experten im Bereich der Drohnen. Bei uns findest du nicht nur qualitativ hochwertige Drohnen, sondern profitierst auch von unserem umfassenden Serviceangebot: von spezifischem Projekt-Consulting über individuelle Schulungen bis hin zu fachgerechten Reparaturen. Mit unserem erfahrenen Team an deiner Seite erkennst und nutzt du neue Marktpotentiale. Lassen wir gemeinsam neue Horizonte eröffnen!

Kontakt

CopterTec

Fabian Briese

Wipperfürther Straße 320

51515 Kürten

+49 2196 8899091



https://www.coptertec.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.