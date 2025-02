TeamSport E-Karting Osnabrück feiert sein 1-jähriges Jubiläum und präsentiert die neuen Junior-Karts!

TeamSport, Europas führender Anbieter für Indoor-Karting, feiert das einjährige Bestehen seines Standorts in Osnabrück. Die einst als Kartbahn „Nettedrom“ bekannte Strecke hat sich seit der Übernahme durch TeamSport zu einem der beliebtesten Treffpunkte für Motorsportfans in der Region entwickelt.

Zum Jubiläum gibt es eine besondere Neuerung: Ab sofort können Kinder ab 8 Jahren mit den neuen Junior-Karts ihre ersten Runden auf der mehrstöckigen Strecke drehen. Damit schafft TeamSport ein gemeinsames Karting-Erlebnis für die ganze Familie und ermöglicht jungen Fahrerinnen und Fahrern, den Motorsport auf sichere und altersgerechte Weise zu entdecken.

Mehr als Karting: Neuer Biergarten & überarbeitete Speisekarte

Neben actionreichen Rennen auf der Strecke dürfen sich unsere Gäste auf ein erweitertes Gastronomieangebot freuen. Die neu gestaltete Speisekarte bietet eine abwechslungsreiche Auswahl – von leichten Snacks bis zu herzhaften Hauptgerichten und sorgt so für die perfekte Stärkung nach dem Rennen.

Ein weiteres Highlight: Unser Biergarten öffnet in Kürze wieder! In gemütlicher Atmosphäre können Besucher hier den Tag ausklingen lassen und das Karting-Erlebnis mit leckerem Essen und kühlen Getränken abrunden.

TeamSport auf Expansionskurs

Mit mittlerweile 43 Standorten in Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland wächst TeamSport kontinuierlich und festigt seine Position als führender Anbieter für E-Karting und Freizeitaktivitäten.

Der Standort Osnabrück steht exemplarisch für unsere Mission, innovative und hochwertige Karting-Erlebnisse in ganz Europa zu etablieren.

Seit der Übernahme wurde die Strecke stetig modernisiert – mit besonderem Fokus auf höchste Sicherheitsstandards, Fahrspaß und herausfordernde Streckenführungen für alle Altersgruppen.

Ob Familie, Freundeskreis oder Firmenevent – bei TeamSport steht der Spaß im Mittelpunkt.

43 Standorte in Europa:

– Großbritannien (37 Standorte): unter anderem London, Manchester, Birmingham

– Deutschland (3 Standorte): Mönchengladbach, München, Osnabrück

– Niederlande (3 Standorte): The Wall Utrecht, Groningen, The Maxx Veenendaal

TeamSport hat große Pläne:

Bis 2026 soll das Portfolio auf mindestens 66 multifunktionale Activity-Center in Europa erweitert werden.

Über TeamSport E-Karting:

Mit Standorten in drei Ländern bietet TeamSport E-Karting ein einzigartiges Indoor-Karting-Erlebnis, das Innovation, Sicherheit und Fahrspaß vereint. Modernste Elektro-Karts und abwechslungsreiche Strecken garantieren ein unvergessliches Abenteuer für alle – unabhängig von Alter oder Erfahrung.

Darüber hinaus bieten viele unserer Standorte zusätzliche Freizeitaktivitäten wie Bowling, E-Darts, VR, Laser-Tag, Sim-Racing, Minigolf sowie ein hochwertiges Gastronomieangebot.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.teamsport-ekarting.de

