DAB+ in Paris: Warnmeldesystem ASA nominiert

Bei den Grand Prix Awards im Rahmen der Paris Radio Show ist das DAB+ Warnmeldesystem Automatic Safety Alert (ASA) in der Kategorie „Beste technische Innovation“ nominiert worden. Dies meldet der Weltverband WorldDAB.

Das Warnsystem „Automatic Safety Alert (ASA)“ schützt die Bevölkerung in Krisenfällen. Im Gegensatz zu anderen Warnsystemen informiert ASA im DAB+ Radio auch bei Ausfall von Mobilfunk oder Internet. Es läuft automatisch im Hintergrund, kann regional angepasst werden und nutzt das DAB+ Sendenetz für höchste Verfügbarkeit. Zudem können Radios aus dem Standby geweckt werden, was insbesondere nachts zusätzliche Sicherheit bietet.

WorldDAB-Projektdirektorin Bernie O’Neill betonte: „Diese neuen Funktionen helfen Radiosendern und Regulierungsbehörden, Radio als verlässliches Medium in Notfallsituationen zu positionieren, da es eine robuste und gegen Hackerangriffe widerstandsfähige Technologie ist – und gleichzeitig die Ziele der kulturellen Vielfalt erfüllt. Dies rechtfertigt die erforderlichen Investitionen in die ASA-Technologie.“

Die technischen Standards für diese neue Funktion wurden von ETSI im September 2024 veröffentlicht. In den kommenden Wochen wird eine Produktzertifizierung für Hersteller verfügbar sein, und die ersten Endgeräte mit ASA werden noch in diesem Jahr für Verbraucher erhältlich sein. Weitere Informationen für Hersteller und Radiosender finden sich unter: www.dabplus.de/asa

###

Über DAB+: Digitalradio DAB+ ist der überall frei empfangbare Radiostandard von heute, der die analoge Frequenzknappheit beendet. DAB+ folgt auf UKW und verbindet den klassischen Radioempfang ohne Internetkosten mit der Vielfalt digitaler Programmangebote. Alle öffentlich-rechtlichen und immer mehr Privatradios strahlen Programme über DAB+ aus, wobei die Zahl der Angebote, die exklusiv über DAB+ verfügbar sind, ständig wächst. In Neuwagen ist DAB+ gesetzlich vorgeschrieben. Das ab Mitte 2025 verfügbare Warnsystem „Automatic Safety Alert (ASA)“ schützt die Bevölkerung in Not- und Krisenfällen und übermittelt Sicherheitsmeldungen über DAB+ im Radio. Hörerinnen und Hörer profitieren von einem System, das sie auch dann informiert, wenn Mobilfunk- oder Internetverbindungen unterbrochen sind. ASA arbeitet im Hintergrund automatisch, kann für den Wohnort regional angepasst werden und bietet eine hohe Verfügbarkeit dank des Sendenetzes von DAB+ Radio. Alle DAB+ Radios haben UKW inklusive.

Über uns: Das Digitalradio Büro Deutschland mit Sitz in Berlin ist eine Gemeinschaftsinitiative des Vereins Digitalradio Deutschland, also von ARD, Deutschlandradio, privaten Radioveranstaltern, Geräteherstellern und Netzbetreibern, die sich zum Ziel gesetzt haben, Digitalradio DAB+ in Deutschland zu etablieren. Das Digitalradio Büro informiert die Öffentlichkeit über die Möglichkeiten und die Einführung von DAB+ in Deutschland. Der Zugang zum Digitalradio Deutschland e.V. steht allen Marktteilnehmern offen, die sich für DAB+ engagieren. Weitere Informationen zu DAB+ unter dabplus.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Carsten Zorger

Digitalradio Büro Deutschland

presse@dabplus.de

www.dabplus.de/news