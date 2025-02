Erfolgreiche Prüfungsvorbereitung für Technische Betriebswirte

Das Fach „Investition und Finanzierung“

Die Weiterbildung zum Technischen Betriebswirt ist ein entscheidender Meilenstein für Ihre Karriere – aber sie bringt auch Herausforderungen mit sich. Besonders die Prüfungen im Fach „Investition und Finanzierung“ gelten als anspruchsvoll. Mit dem 8-stündigen Prüfungsvorbereitungskurs des Instituts Wupperfeld am 19.02.2025 sind Sie optimal vorbereitet, um diese Hürde erfolgreich zu meistern.

Warum Investition und Finanzierung?

Das Fach „Investition und Finanzierung“ bildet eine zentrale Säule in der Prüfung für Technische Betriebswirte. Hier geht es um strategische Entscheidungen, die nicht nur in Prüfungen, sondern auch in der Praxis entscheidend sind. Eine fundierte Vorbereitung macht den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg.

Ihr Vorteil mit dem Kurs des Instituts Wupperfeld

Kompakt und fokussiert: Innerhalb von 8 Stunden erhalten Sie eine intensive Vorbereitung auf die Prüfungsanforderungen. Praxisnah: Unsere Dozenten vermitteln Wissen, das nicht nur auf die Prüfung abzielt, sondern auch im Berufsalltag angewendet werden kann. Effizient und strukturiert: Wir helfen Ihnen, komplexe Inhalte wie Kapitalwertmethode, Finanzierungsstrategien und Liquiditätsmanagement zu meistern. Erprobte Lernmethoden: Nutzen Sie unsere bewährten Lerntechniken, um Inhalte nachhaltig zu verankern. Umfangreiches Seminarmaterial: Vertiefen Sie den erlernten Stoff mit Hilfe eines umfangreichen Seminarmaterials wie Skript, Übungsaufgaben und Lösungen.

Starten Sie durch – Ihre Chance am 19.02.2025

Die Prüfungsvorbereitung beginnt am 19. Februar 2025 und ist Ihre Gelegenheit, mit Selbstvertrauen in die Prüfungen zu gehen. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Bereit für den nächsten Schritt? Melden Sie sich noch heute an und legen Sie den Grundstein für Ihren Prüfungserfolg: https://shop.iw-beratung.de/de/pruefungsvorbereitung/betriebswirte.