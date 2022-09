– Exklusiver Einblick in die taiwanesische E-Mobility-Branche

– Taiwanesische Technologie-Unternehmen und Fahrzeug-Zulieferer stellen sich vor

– Möglichkeit des Austauschs für deutsche und taiwanesische Unternehmen im Zukunftsmarkt Elektromobilität

Taipeh/München, 21.09.2022. Taiwan ist nicht nur führend im Bereich Halbleiter-Entwicklung und -Produktion, sondern verfügt auch über eine breit aufgestellte Zulieferer-Industrie für die Fahrzeugbranche. Im Bereich Elektromobilität bietet der Inselstaat eine nahezu vollständige Lieferkette. Für Donnerstag, den 6. Oktober, laden die taiwanesische Außenhandelskammer TAITRA und das Bureau of Foreign Trade (BOFT), geleitet vom Wirtschaftsministerium von Taiwan, erstmals Medien und deutsche Branchenvertreter zu einem exklusiven Taiwan Excellence 2022 E-Mobility-Webinar ein.

Taiwan Excellence ist ein Format der TAITRA, in dem die innovativsten taiwanesischen Unternehmen und Produkte präsentiert werden. Am Taiwan Excellence 2022 E-Mobility Webinar beteiligen sich vier Branchenführer aus dem Technologie- und Elektromobilitätsbereich, die mit dem renommierten Taiwan Excellence Award ausgezeichnet wurden: Chimei Motor Electronics Co., Ltd., Cub Elecparts Inc. (Cub), MiTAC Digital Technology und Noodoe Corporation. Eingeleitet wird die kostenfreie Online-Veranstaltung von einem Vertreter der Taiwan Transportation Vehicle Manufacturers Association, der einen Einblick gibt in Gegenwart und Zukunft der taiwanesischen Fahrzeugtechnik-Industrie. Ein weiteres Grußwort wird es von Markus Emmert geben, Vorstandsmitglied des Bundesverbands eMobilität, der über die Chancen und Herausforderungen der Elektromobilität in Deutschland sprechen wird.

Im Anschluss zeigt das Unternehmen Chimei Motor Electronics Co. fortschrittliche Möglichkeiten auf, die Verkehrssicherheit von Autofahrenden und Passanten zu erhöhen. Der Videoerkennungs-Spezialist hat mit dem BSIS (Blind Spot Information System) und MOIS (Moving Off Information System) kamerabasierte KI-Erkennungslösungen entwickelt, die allen angekündigten regulatorischen Anforderungen der nahen Zukunft entsprechen.

Der führende Autoersatzteile-Hersteller Cub Elecparts Inc. präsentiert Assistenzsysteme, die mittels moderner Radarerfassung arbeiten. Im Webinar gefeaturete Lösungen sind das innovative Turn Assist & Blind Spot Detection System sowie ein kompaktes Moving Off Information System (MOIS).

Der Fahrzeugelektronik-Spezialist MiTAC Digital Technology stellt seine innovative Video Telematics Management Solution vor. Das intelligente Kamera-System mit 4G LTE Konnektivität verfügt über zahlreiche Funktionalitäten und ermöglicht so die Nutzung verschiedener Assistenz- und Warnsysteme, während gleichzeitig Aufnahmen erstellt, intern gespeichert und online gesichert werden können.

Den Abschluss macht die Noodoe Corporation, ein global agierender Anbieter umfassender Elektrofahrzeug-Ladeinfrastrukturlösungen. Das breitgefächerte Portfolio von Noodoe umfasst Software, Hardware, Firmware, Wireless-Technologien und Cloud-Services. Mit der AC7P präsentiert der Innovationsführer eine smarte Ladelösung für öffentliche und gewerbliche Anwendungsbereiche.

Das Taiwan Excellence 2022 E-Mobility-Webinar bietet die exklusive Möglichkeit, einen Überblick über diese und weitere Innovationen zu erhalten und direkt mit relevanten Akteuren der taiwanesischen Technologiebranche in Kontakt zu treten.

Das Taiwan Excellence Webinar findet am 6. Oktober von 10:00 – 11:00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) statt, die Teilnahme ist kostenfrei. Die Veranstaltungssprache ist Englisch. Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten.

Weiterführende Informationen zum Webinar und Taiwan Excellence finden Sie hier: https://events.taiwanexcellence.org/de/2022EMW/

Die Anmeldung zum Webinar ist über diesen Link möglich: https://www.eventbrite.de/e/2022-e-mobility-webinar-tickets-417948434017

Über Taiwan Excellence

Mit den Taiwan Excellence Awards wird der Einfallsreichtum und die Innovation taiwanesischer Unternehmen gewürdigt, die sich durch herausragende Forschung und Entwicklung, Design und Qualität in der Produktentwicklung auszeichnen. Die jährliche Veranstaltung soll die Kreativität taiwanesischer Unternehmen international bekannt machen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.taiwanexcellence.org

