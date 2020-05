SWAN: Neuer Online Shop jetzt live!

Projekthaus für SAP-Logistik startet Webshop mit Handschuhscannern und Zubehör seines Partner ProGlove

Augsburg, 27. Mai 2020 – Die SWAN GmbH startet unter www.swan.de/shop einen neuen Vertriebskanal. Ab sofort sind im SWAN Online Shop die weltweit leichtesten, kleinsten und robustesten Handschuhscanner ihres Premiumpartners ProGlove erhältlich. In den kommenden Wochen erweitert SWAN das Portfolio um eigene Lösungen und Produkte weiterer Vertriebspartner aus dem Bereich Lager- und Transportlogistik. Zudem sind die SAP-Experten der SWAN GmbH über die neue Chatfunktion auf der Startseite bei Fragen rund um Produkte, Service und Kooperationen direkt erreichbar.

Mit der Eröffnung des neuen Verkaufsportals macht SWAN seinen Kunden smarte Lösungen schnell und einfach zugänglich – nicht zuletzt, um sie bei der Umsetzung der digitalen Transformation im Bereich Logistik bestmöglich zu unterstützen. Andre Nowinski, einer der beiden Geschäftsführer der SWAN GmbH: “Maschinen, Anlagen und Werksarbeiter sind immer stärker miteinander verknüpft. Die intelligente Vernetzung von Objekten, nahtlose Integration von Produkten in schon bestehende Strukturen sowie die Analyse gewonnener Daten stellen entscheidende Wettbewerbsvorteile dar.” Produkte wie der ProGlove-Scannerhandschuh lassen sich voll integrieren und unterstützen Unternehmen bei der Umsetzung von Industrie 4.0.

“Wir sind vom Erfolg der Produkte von ProGlove begeistert. Unser Partner setzt mit dem Barcodescanner-Handschuh auf smarte und zukunftsfähige Lösungen in allen Bereichen der Supply Chain”, sagt Andre Nowinski. “Den Vertrieb von intelligenten, zukunftsweisenden Lösungen wie dieser unterstützen wir gerne.”

Neue Chatfunktion für schnellen Austausch

Neben dem Online Shop hat SWAN seine Webseite um eine neue Chat-Funktion erweitert. Darüber können Kunden und Interessenten schnell und direkt mit den Experten von SWAN in Kontakt treten.

Über SWAN GmbH

Die SWAN GmbH mit Sitz in Augsburg und Niederlassungen in Nürnberg, Wächtersbach und Altenstadt an der Waldnaab implementiert manuelle und automatisierte Logistiklösungen auf Basis der SAP Module SAP EWM, MFS und TM. Der Fokus liegt hierbei auf SAP-Systemen, Anlagenmodernisierung sowie Service und Support. Zusätzlich bietet SWAN eine Vielzahl von Add-Ons in den Bereichen Materialfluss, Direktkopplung, Real Time Location System (RTLS) und SAPUI5 Arbeitsplatzoberflächen. In Verbindung mit der eigenen Kompetenz im Bereich Steuerungstechnik realisiert SWAN somit schlüsselfertige Lösungen für Kunden weltweit. Zum Kundenkreis zählen Firmen aus dem Mittelstand ebenso wie internationale Konzerne. Eine Vielzahl von erfolgreich umgesetzten Projekten aus den Bereichen Nahrungs- und Genussmittel, Automotive, Chemie, Pharma, Handel, Hochtechnologie und Elektro/Elektronik zeugen von SWANs Kompetenz, sowohl im Umfeld von Distributionslagern als auch bei Produktionsver- und -entsorgung. Die Mitarbeiter der SWAN GmbH können auf jahrelange Erfahrungen in ihren jeweiligen Bereichen zurückgreifen und stellen für Kunden somit kompetente Ansprechpartner für maßgeschneiderte Lösungen dar.

Weitere Informationen: www.swan.de, www.swan.de/products/

Firmenkontakt

SWAN GmbH

Alexander Bernhard

Annastraße 3

86150 Augsburg

+49 821 789 87771

mail@swan.de

http://www.swan.de

Pressekontakt

epr – elsaesser public relations

Sabine Hensold

Maximilianstraße 50

86150 Augsburg

+49 821 4508 7917

sh@epr-online.de

http://www.epr-online.de

Bildquelle: SWAN GmbH