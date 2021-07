SWAN gewinnt Agil.Award 2021

Projekthaus für SAP-Logistik erhält Auszeichnung der bayme vbm für agiles Arbeiten

Augsburg, 21. Juli 2021 – Bei der SWAN GmbH werden agiles Arbeiten, New Work und selbstorganisierte Teams großgeschrieben. Das sehen auch die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm so und haben dem Experten für SAP-Logistik im Rahmen ihres jährlichen Business Excellence Day den Agil.Award 2021 verliehen. Die SWAN konnte in der Kategorie “mittlere Unternehmen” (50 bis 249 Mitarbeiter*innen) überzeugen.

“Die Auszeichnung ehrt uns sehr. Sie unterstreicht den Erfolg unserer Strategie, auf Digitalisierung und agile Arbeitsmethoden zu setzen. Wir fördern aktiv Empowerment und ermutigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre eigenen Stärken zu entdecken und eigenverantwortlich und selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen. Teams können nur dann agil arbeiten, wenn ihnen die nötige Verantwortung übertragen wird”, sagt Alexander Bernhard, Geschäftsführer der SWAN. Dabei setzt der Logistik-Experte auf eine Kultur des gegenseitigen Vertrauens, eine klare, transparente Kommunikation und offene Feedback-Runden. Dank der flachen Hierarchie stehen den Beschäftigten bei Fragen und für Austausch stets Ansprechpartner*innen bis hin zur Geschäftsführung zur Verfügung.

Das Augsburger Team der SWAN GmbH, Projekthaus für SAP-Logistik, hat nach der Ernennung von Alexander Bernhard zum Geschäftsführer im Jahr 2019 Neustrukturierungen vorgenommen und in Zuge dessen am Standort Augsburg ein selbstverwaltendes Team mit neuen Arbeitsmethoden und Organisations-Rollen eingeführt. Mit Erfolg: Die Kollegen*innen erleben seither vollständige Transparenz und die Rollen im Team wechseln zyklisch. Diese Vorgehensweise führt zu effizienten, schnellen und fairen Entscheidungen. Auch übersichtliche Teamstrukturen und kurze Wege tragen zum Erfolg dieses Modells bei.

Agiles Arbeiten eröffnet viele Chancen

Wissenschaftsminister Bernd Sibler überreichte SWAN den Agil.Award 2021 am 14. Juli. Dabei brachte er seine Wertschätzung gegenüber der Wirtschaft und ihrer Innovationen zum Ausdruck. Agile Arbeitsprozesse gepaart mit Digitalisierung gewinnen zunehmend an Bedeutung. Um dauerhaft erfolgreich zu sein, dürfen Unternehmen nicht stillstehen, sondern müssen sich kontinuierlich anpassen. Das erfordert bewegliche Organisationen und agile Arbeitsweisen sowie einen visionären Blick, ob der eingeschlagene Weg in die gewünschte Richtung geht. Agiles Arbeiten eröffnet viele Chancen und stärkt die Position der Unternehmen im Wettbewerb und deren Zukunftsfähigkeit. In den letzten zwei Jahrzehnten entstanden etliche agile Methoden, um die Herausforderungen durch Selbstorganisation und eigenverantwortliches Arbeiten in Unternehmen erfolgreich zu lösen. Gerade mittelständische Unternehmen können diesen Trend schnell und effizient umsetzen. So auch die SWAN.

Selbstorganisation, Kommunikation und Vertrauen

Strukturen, die auf Agilität und Selbstorganisation basieren, sind für ein Projekthaus wie SWAN, das die Digitalisierung vorantreibt und Kunden*innen 24/7 betreut, nahezu unabdingbar. Zudem entsprechen sie der Gründungsidee, ein modernes, innovatives und wertschätzendes Arbeitsumfeld zu bieten, in dem die Mitarbeiter*innen im Fokus stehen. Vertrauen und Kommunikation schaffen eine angenehme Arbeitsatmosphäre, die Freiräume lässt, eigene Stärken zu entdecken und auszubauen. Auch Probleme und Unzufriedenheiten bleiben nicht im Verborgenen, sondern werden klar kommuniziert und gelöst. Nicht ohne Grund zählt die SWAN GmbH sowohl bayernweit als auch national 2021 zu den Top-Arbeitgebern. Beim Great Place to Work® “Beste Arbeitgeber Wettbewerb” des gleichnamigen internationalen Forschungs- und Beratungsinstituts gehört der SAP-Experte in der Größenklasse 50 bis 100 Mitarbeitern*innen zu den 14 besten ITK-Arbeitgebern des Landes und belegt ebenda unter den besten Arbeitgebern Bayerns Rang 16.

Über SWAN GmbH

Als modernes Unternehmen steht die SWAN GmbH für den digitalen Wandel in der SAP-Logistik. An ihren Standorten Augsburg, Altenstadt an der Waldnaab, Dortmund, Giebelstadt, Graz, Nürnberg, Wächtersbach und Walldorf implementieren die SWAN-Experten manuelle und automatisierte Logistiklösungen auf Basis der SAP-Module SAP EWM und SAP TM. Der Fokus liegt auf innovativen SAP-Logistik-Lösungen, Steuerung von Automatik-Anlagen, technischen Schnittstellen sowie Service und Support. Zusätzlich bietet die SWAN viele Add-Ons in den Bereichen Materialfluss, Direktkopplung und IoT-Anbindung, Real Time Location System (RTLS) und SAPUI5 Usability an allen Arbeitsplätzen. Zum Kundenkreis zählen Firmen aus dem Mittelstand ebenso wie internationale Konzerne.

Erfolgreich umgesetzte Projekte aus den Bereichen Food & Beverage, Automotive, Chemie, Pharma, Handel, Hochtechnologie und Elektronik zeugen von SWANs Kompetenz, sowohl im Umfeld von hochautomatisierten Distributionslagern als auch bei der Produktionsintegration und der Transport-Disposition.

Unkompliziert und flexibel ermöglicht die vor 10 Jahren gegründete SWAN ihren über 70 Mitarbeiter*innen ein optimales Arbeitsumfeld für Experten und fördert selbstverantwortliches Arbeiten nach dem agilen “New-Way-of-Working”-Prinzip. Sie lebt Offenheit, zeichnet sich durch flache Hierarchien aus, steht für Teamgeist und Zusammenhalt und Innovationsfreude. Kurze Entscheidungswege, flexible Arbeitsgestaltung und ein ausgewogenes Maß an Eigenverantwortung, gepaart mit offener Kommunikation und einem kreativen Miteinander – das sind wichtige Zutaten für das Erfolgsrezept der SWAN GmbH.

