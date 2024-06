Studie identifiziert Outsourcing als Strategie

Mangel an Fachkräften und Digitalisierung wird für deutsche Banken zum Problem

Bamberg – Steigende Kosten, Fachkräftemangel und der Druck zur Digitalisierung prägen die Bankenlandschaft in Deutschland. Eine neue Studie des Handelsblatt Research Institute im Auftrag von SPS zeigt, dass Business Process Outsourcing (BPO) zunehmend als strategisches Mittel zur Bewältigung dieser Probleme dient.

Oliver Wibbe, Geschäftsführer der SPS Germany GmbH, betont: „Ich vertrete seit langer Zeit die These, dass das Potenzial von Business Process Outsourcing deutlich umfangreicher ist als viele annehmen, und sich von einer bloßen taktischen Maßnahme zu einem festen Teil der Unternehmensstrategie entwickelt. Die Ergebnisse unserer aktuellen Befragung bestätigen diese Annahme. Ein Großteil der Banken hat bereits erkannt, dass Business Process Outsourcing sehr wohl eine Strategie sein kann, die viele der aktuellen Herausforderungen adressiert.“

Handlungsdruck bei Digitalisierung, Kosten und Fachkräften

Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der befragten Institute sieht die Digitalisierung der Prozesse gegenwärtig als die größte Herausforderung. Weiterhin besteht Handlungsdruck bei der Kostenoptimierung (48 Prozent) und dem Fachkräftemangel (47 Prozent). Diese Wahrnehmung gilt vor allem für Institute mit einer bis drei Millionen Kunden, unabhängig vom Bankensektor. Sie stehen unter besonders großem Kostendruck und können durch höhere Skaleneffekte ihre Effizienz verbessern. Zumal der Handlungsdruck laut den Befragten in den Bereichen Digitalisierung, Kostendruck und Fachkräftemangel in den nächsten fünf Jahren weiter steigen wird.

Die genannten Problemfelder sind nicht voneinander losgelöst zu betrachten. So kann sich etwa der Fachkräftemangel in allen Bereichen einer Bank negativ auswirken. Aus bankinterner Perspektive spielt vor allem im Bereich Kundenberatung der Fachkräftemangel eine gravierende Rolle (54 Prozent), wovon alle Institute, jedoch besonders die Genossenschaftsbanken (77 Prozent) und Privatbanken (60 Prozent), betroffen sind. Im Bereich des Kundenservice und der Sachbearbeitung spielt die Digitalisierung eine große Rolle, so bewertet es knapp die Hälfte der Befragten.

Business Process Outsourcing immer wichtiger für deutsche Banken

Banken erkennen hier zunehmend das Potenzial von Business Process Outsourcing, die strategische Auslagerung von Aktivitäten und Prozessen. Mehr als 60 Prozent werten BPO als „sehr oder eher geeignet“, um den Handlungsdruck bei den genannten Herausforderungen – Digitalisierung, Kostenoptimierung, Fachkräftemangel – zu verringern. Für rund drei von vier Befragten ist der Gewinn von mehr Flexibilität in Bezug auf Personalressourcen ein wesentlicher Vorteil. Fast ebenso viele schätzen die Möglichkeit, auf Mitarbeitende des Dienstleisters aus dem EU-Ausland zuzugreifen.

Die Erhebung zeigt auch eine Lücke zwischen Ambitionen und Umsetzung: Lediglich ein Drittel der befragten Institute nutzt bereits BPO – hier gibt es noch großes Potenzial. Die Bereitschaft ist jedoch vorhanden: Jedes dritte Institut, das BPO bislang nicht einsetzt, will dies künftig tun. Zwei Drittel beschreiben ihr Institut BPO gegenüber als aufgeschlossen. Sie rechnen damit, dass die Offenheit in den kommenden fünf Jahren noch steigt.

Wibbe hebt hervor, dass Business Process Outsourcing kein kurzfristiges Thema ist, sondern eine klare Strategie erfordert: „Banken in Deutschland bauen BPO sukzessive aus, um Skalierung, strategische Ziele und Kundenanforderungen zu erfüllen. Sie sollten jedoch aufgrund der immer weiter zunehmenden Komplexität von Compliance und Regulatorik bei Auslagerungen darauf achten, sich für Partner zu entscheiden, die ein breites Portfolio im Bereich BPO anbieten. Nur so wird die daraus gewonnene Flexibilität nicht durch das aufwendige Management von zahlreichen Dienstleistern eingeschränkt.“

Über die Studie

Für die Studie befragte das Handelsblatt Research Institute im Auftrag von SPS 174 Fach- und Führungskräfte aus verschiedenen Bankensektoren. Gegenstand der Umfrage war es, in den Banken die gegenwärtigen und zukünftigen Probleme mit dem größten Handlungsdruck zu identifizieren – und wie Business Process Outsourcing (BPO) sie bei deren Bewältigung unterstützen kann.

Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage stehen hier zum kostenfreien Download bereit:

https://www.spsglobal.com/de/studie-outsourcing-strategie-banken?utm_source=article&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=banking&utm_id=pr

