Solaranlagen-Planung bequem vom Sofa aus

Soly vereinfacht den Zugang zu Solarenergie durch digitale Lösungen

Düsseldorf, 18.06.2024 – Solaranlagen-Interessierte können ihr Solardach über ein Online-Tool auf soly-energy.de von zu Hause aus planen. Die intuitive Benutzerführung hilft dabei, schnell und einfach alle relevanten Informationen zu erhalten.

Photovoltaikanlagen auf dem eigenen Dach werden immer beliebter. Der Anteil von Solarenergie an der Gesamtenergie in Deutschland liegt bereits bei 12 %. Trotzdem müssen Interessierte manchmal lange auf einen ersten Beratungstermin warten. Können digitale Planungstools eine sinnvolle Möglichkeit sein, um die Prozesse zu vereinfachen und schneller voranzutreiben? Der Solarexperte Soly zeigt, dass digitale Vertriebswege auf dem Solarmarkt nicht nur möglich, sondern auch vorteilhaft sind.

Mit Soly kann die Planung einer PV-Anlage ganz entspannt von zu Hause aus durchgeführt werden. Aber ist eine Beratung vom Sofa aus tatsächlich ausreichend, um eine fundierte Entscheidung zu treffen? Die Antwort lautet ganz klar Ja. Die umfassenden Online-Tools und die professionelle Unterstützung durch Expert*innen stellen sicher, dass Kund*innen zuverlässige Entscheidungen treffen können.

Wie läuft die Online-Beratung ab?

Auf soly-energy.de lässt sich mit dem Solarkonfigurator anhand der eigenen Adresse ein Dachscan durchführen und der ungefähre Preis für die Photovoltaik-Anlage berechnen. Auch Wünsche bezüglich verschiedener Wechselrichter, eines Stromspeichers oder einer Wallbox können hier eingegeben und berücksichtigt werden. Anschließend wird ein persönliches, unverbindliches Angebot ausgestellt, sodass sich innerhalb von einer Minute die Möglichkeiten eines kompletten, individuellen Solar-Ökosystems entdecken lassen.

Danach kann eine kostenlose, persönliche Online-Beratung durch Photovoltaikexpert:innen vereinbart werden. Während des Beratungsgesprächs werden alle Wünsche in das Online-Tool von Soly eingearbeitet. Abschließend wird ein endgültiges Angebot erstellt, bevor die Planung der Installation beginnt und die Anlage in der Regel innerhalb von 4-6 Wochen montiert werden kann.

Was kann das Tool alles?

Mit dem modernen Online-Tool können Nutzer:innen die optimale PV-Lösung für ihr Dach einfach selbst konfigurieren. Durch die Eingabe der geographischen Daten und des Dachtyps des Hauses können die Photovoltaikexpert:innen von Soly im Anschluss die perfekte Neigung, Ausrichtung und den besten Abstand zwischen den einzelnen Solarmodulen berechnen, sodass die Paneele maximal effizient arbeiten. Entscheidungen und Wünsche hinsichtlich Optik, zusätzlicher Komponenten, wie z.B. Stromspeicher oder Wallbox, können in diesem Schritt ebenfalls getroffen werden.

Digitale Vertriebswege schonen Ressourcen

Mit diesem digitalen Ansatz setzt Soly neue Maßstäbe in der Solarbranche. Die Online-Beratung spart nicht nur Zeit und Wege, sondern reduziert auch den Energie- und Ressourcenverbrauch durch die Vermeidung unnötiger Fahrten. Ganz gemäß dem Unternehmensansatz, den Klimawandel zu bekämpfen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Nicht alleine hierdurch hat sich Soly das begehrte B-Corp Siegel erarbeitet.

Über Soly

Soly wurde 2013 von den Brüdern Patrick und Milan van der Meulen mit dem Ziel gegründet, Solarenergie für alle zugänglich zu machen. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Unternehmen auf dem europäischen Solarenergiemarkt entwickelt. Im Jahr 2022 übernahmen Shell Ventures und der Pensionsfonds ABP eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen. Neben Südafrika ist Soly auch in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und dem Vereinigten Königreich tätig. Soly ist eine zertifizierte B Corp. Dies ist ein internationales Gütesiegel für Unternehmen, die sich um die höchsten Standards für Nachhaltigkeit, finanzielle Transparenz und soziale Gerechtigkeit bemühen. Soly Deutschland mit Sitz in Düsseldorf wird von Geschäftsführer Dr. Alexander Brunst geleitet. https://soly-energy.de/

