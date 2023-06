Strategische Kooperation von powerfox und Rabot Charge

Hamburg/Berlin, 14. Juni 2023

Rechtzeitig zur Intersolar, der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft, geben Rabot Charge und powerfox ihre strategische Kooperation bekannt, mit dem Ziel, Kundinnen und Kunden noch energieeffizientere Lösungen anzubieten. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Lösungen beider Unternehmen zu verzahnen und den Kundinnen und Kunden noch mehr Optionen für ein energieeffizientes Leben zu bieten.

Rabot Charge ist ein Stromanbieter mit einem innovativen Ansatz und Preismodell: Durch intelligentes Energiemanagement in Verbindung mit Echtzeit-Börsenstrompreisen können Stromkosten gesenkt werden. Das Unternehmen kauft Strom an kurzfristigen Märkten ein und gibt diese Preise transparent an Kunden weiter. Parallel ermöglicht Rabot Charge, den zeitlich flexiblen Stromverbrauch automatisiert so zu steuern, dass Nutzer von Niedrigpreisphasen an der Strombörse profitieren. Je höher der Anteil des zeitlich flexiblen Stromkonsums am Gesamtverbrauch, desto höher das Einsparpotenzial.

powerfox ist eine Komplettlösung mit Auslesemodulen, Apps und einer Plattform für Energiedatenmanagement mit offenen Schnittstellen zu innovativen Datendiensten verschiedener Anbieter. Die Plattform ermöglicht es Diensteanbietern, deren Kunden- und Verbrauchsdaten effizient zu verwalten und eigene Geschäftsmodelle, z.B. in den Bereichen Mieterstrom, PV-Überschussladen oder Smart Home Automation zu realisieren.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit powerfox“, sagt Jan Rabe, Geschäftsführer von Rabot Charge. „Durch unsere Zusammenarbeit können wir unseren Kundinnen und Kunden ein noch besseres Gesamtpaket bieten und ihnen helfen, ihren Energieverbrauch noch weiter zu optimieren. Gemeinsam schaffen wir einen echten Mehrwert und leisten einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.“

Auch powerfox sieht großes Potenzial in der Kooperation. „Die Partnerschaft ermöglicht es uns, unser Angebot zu erweitern und unseren Kunden noch umfassendere Lösungen anzubieten“, meint Timm Beyer, Geschäftsführer von powerfox. „Gemeinsam wollen wir dazu beitragen, den Energieverbrauch zu optimieren, indem Anreize geschaffen werden, das Verbrauchsverhalten zeitlich exakter auf die vorhandenen Erzeugungskapazitäten abzustimmen.“

