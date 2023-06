Mit Sprung in ein Erlebnis der Extraklasse: WD-40® Company Limited holt die Weltmeister auf die Euroike 2023

Frankfurt am Main ihre Pforten und bietet eine große Auswahl an Produkten und Neuheiten für den Fahrradliebhaber. Die Fahrradbranche erlebt seit der Pandemie einen regelrechten Boom und das Interesse von Ausstellern und Kunden aus aller Welt ist ungebremst.

Die WD-40 Company Limited ist auch in diesem Jahr mit einem Stand in Halle 12.1, Stand A03 vertreten und erwartet ihre Besucher mit einer Vielzahl an Attraktionen rund um das Zweirad. An den Business Days haben Fachbesucher die Möglichkeit sich über die verschiedenen Fahrradprodukte und ihren Präsentationsmöglichkeiten am POS zu informieren. Die persönlichen Gesprächstermine können vorab über messe@wd40.de gebucht werden.

Richtig spannend wird es an den Festival Tagen Freitag und Samstag: Zusätzlich zu ihrem Standplatz in der Halle wird das Unternehmen draußen im Outdoor Bereich vertreten sein. Der zehnmalige Weltmeister und viermalige Guinness Rekord Halter Dani Comas wird zusammen mit Dani Cegarra, dem Junior World Champion von 2021, eine attraktive Show hinlegen. Mit hochwertigen Wettkampf-Bikes der Marke COMAS fahren beide Hochleistungssportler einen Trial, der mit vielen Stunts gespickt ist. Im Anschluss an die Shows, die viermal am Tag stattfinden, ist eine Autogrammstunde mit den Weltmeistern geplant.

Für alle Interessenten gibt es aber noch mehr zu entdecken: Die WD-40 Company Limited verteilt an den fünf Messetagen über 12.000 Muster WD-40 SPECIALIST® Fahrrad Kettenreiniger, die drinnen am Stand A03 und Outdoor am WD-40 Zelt vorzufinden sind. Mit einem zusätzlichen Gewinnspiel auf der Ausstellungsfläche können Endkunden auch attraktive Preise, wie ein Fahrrad Pflegeset, gewinnen. Für begeisterte Fans und Kinder können in diesem Jahr zusätzlich Fotos mit dem WD-40 Maskottchen gemacht werden.

Über die WD-40® Company

Die WD-40 Company ist ein an der NASDAQ-Börse in New York notiertes Unternehmen. Die professionellen Produkte der WD-40 Company Limited werden in mehr als 176 Ländern genutzt – in Industrie und Handwerk ebenso wie für Hobby und Haushalt. Die WD-40 Company Limited Zweigniederlassung Deutschland existiert seit 1995 und verkauft ihre Produkte in der D.A.CH. Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Ausführliche Informationen über das Unternehmen und sein Produktportfolio erhalten Sie unter wd40.de und über die Social Media Kanäle.